Константин Шестаков: Бюджет Владивостока может удвоиться к 2030 году

Posted 24 декабря, 02:06
Published 24 декабря, 02:06
Modified 24 декабря, 02:08
Updated 24 декабря, 02:08
Уходящий год стал для Владивостока периодом масштабной модернизации городской инфраструктуры. Особое внимание было уделено обновлению общественного транспорта: закуплен 161 новый автобус, что позволило снизить средний возраст автопарка до 3,5 лет. В городе появились первые современные троллейбусы с автономным ходом, которые расширили маршрутную сеть до отдаленных районов.
Значительные изменения произошли в сфере ЖКХ — отремонтировано 46 километров инженерных сетей. На модернизацию теплового хозяйства направлено 5,3 миллиарда рублей из различных источников финансирования. Активно развивается программа благоустройства: завершается второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани, преображаются общественные пространства в разных районах города.
В рамках развития транспортной инфраструктуры создаются перехватывающие парковки — две уже введены в эксплуатацию, еще восемь появятся в 2025 году. Продолжается работа над проектом наземного метро — в апреле 2025 года РЖД представит технико-экономическое обоснование проекта.
Особым достижением года стало присвоение Владивостоку статуса Молодежной столицы России. Городское мероприятие «Неделя Молодежной столицы» признано лучшим событийным проектом в области молодежной политики страны.
Говоря о перспективах, Константин Шестаков обозначил амбициозную цель — двукратное увеличение городского бюджета к 2030 году. В 2025 году приоритетными направлениями станут развитие топливно-энергетического комплекса, дорожной инфраструктуры и образования. При этом вопросы благоустройства останутся в фокусе внимания городских властей.
В социальной сфере продолжится развитие территориального общественного самоуправления — в 2025 году появятся новые меры поддержки ТОСов, включая финансирование общественных мероприятий. Особый акцент будет сделан на проектах, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По мнению градоначальника, ключом к дальнейшему развитию Владивостока является его привлекательность для молодых специалистов. Город должен стать не только комфортным для жизни, но и конкурентоспособным с экономической точки зрения, чтобы привлекать и удерживать профессиональные кадры.
Несмотря на напряженный 12-14-часовой рабочий день, Константин Шестаков находит время для семьи — супруги и троих детей, младший из которых родился в этом году. В редкие свободные минуты мэр совершает прогулки со своими двумя собаками, во время которых слушает аудиокниги. Особенно градоначальник ценит набережную Спортивной гавани, а своим «местом силы» считает мыс Тобизина на острове Русском.
«Хочу, чтобы мои дети были моей гордостью, а жители продолжали проявлять любовь к родному городу — даже в малом, будь то высаженное дерево или облагороженная клумба», — поделился мэр своими пожеланиями на 2025 год.
По материалам prim.rbc.ru