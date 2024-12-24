Приморские тепловые сети: как получить перерасчет за некачественное отопление

По факту предоставления документов специалисты Приморских тепловых сетей произведут перерасчёт, который будет указан в платежных документах в графе «Перерасчёт».



«Приморские тепловые сети в связи с обращениями потребителей на некачественное теплоснабжение инициируют создание специальной комиссии. В неё входят не только специалисты ДГК и управляющих организаций, но и представители смежных компаний, в чьём ведомстве находятся муниципальные тепловые сети и пункты, — рассказал Василий Гордиенко, заместитель директора по теплоснабжению СП „Приморские тепловые сети“ АО „ДГК“. — Три района тепловой инспекции предприятия ПТС — Центральный, Восточный и Северный — отвечают за качество теплоснабжения во Владивостоке. Задача специалистов — реагирование на обращения и организация проверок на качество теплоснабжения. При выявлении причин оказания услуги сниженного качества энергетики выдают предписание на их устранение».



Для выяснения возможных причин снижения качества теплоснабжения комиссией осматриваются тепловые узлы в жилых зданиях, а также центральные тепловые пункты.



Предварительно представители комиссии убеждаются в отсутствии нарушений в работе энергообъектов ДГК, которые могли бы влиять на качество теплоснабжения.



Порядок отработки жалобы:



При поступлении жалоб от управляющей организации на не качественное теплоснабжение создается комиссия в составе ответственных представителей теплоснабжающей организации: тепловых сетей АО «ДГК», смежной транзитной организации и управляющей компании.

Обследование начинается со снятия параметров на тепловом узле, осмотра оборудования. Специалисты обращают внимание и фиксируют, в совместно составленном акте, в полном ли объёме проводилась подготовка систем теплопотребления к ОЗП.

Далее снимаются параметры в «проблемных» квартирах.



Если выясняется, что на вводе в жилой дом параметры не соответствуют заданным режимам (возможные остановы и завоздушивание сетей в связи с порывами разводящих сетей смежных организаций) — выдаются соответствующие предписания смежным организациям.



Если отсутствует регулировка теплового узла или проблема с внутридомовыми инженерными сетями, то выдаётся предписание управляющей организации.