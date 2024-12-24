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Posted 24 декабря, 03:29

Published 24 декабря, 03:29

Modified 24 декабря, 03:32

Updated 24 декабря, 03:32

Доходы бюджета наращивает администрация Владивостока

Владивосток в цифрах: 31 миллиард рублей составит бюджет города в 2025 году

24 декабря 2024, 03:29
Фото: zr.media.

Доходы бюджета наращивает администрация Владивостока

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Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Бюджет Владивостока продолжает бить рекорды — администрация города под руководством мэра Константина Шестакова привлекает дополнительные средства, наращивая доходную часть. В планах — удвоить показатели к 2030 году.

Глава Владивостока Константин Шестаков озвучил планы по формированию доходной части бюджета до 2030 года.

«В будущем году доходная часть бюджета Владивостока стартует с 31 миллиарда рублей», — отметил глава города и добавил, что к 2030 году мэрия планирует этот показатель удвоить, чтобы на старте бюджет дальневосточной столицы превышал 60 миллиардов рублей.

Константин Шестаков обозначил приоритетные направления работы мэрии в 2025 году — это развитие топливно-энергетического комплекса, дорожной инфраструктуры и образования. В фокусе внимания останутся и вопросы благоустройства.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Мэрия#Мэрия Владивостока#Бюджет Владивостока#Образование#Мэр Владивостока#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
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