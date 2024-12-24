Владивосток в цифрах: 31 миллиард рублей составит бюджет города в 2025 году

Posted 24 декабря, 03:29
Published 24 декабря, 03:29
Modified 24 декабря, 03:32
Updated 24 декабря, 03:32
Глава Владивостока Константин Шестаков озвучил планы по формированию доходной части бюджета до 2030 года.
«В будущем году доходная часть бюджета Владивостока стартует с 31 миллиарда рублей», — отметил глава города и добавил, что к 2030 году мэрия планирует этот показатель удвоить, чтобы на старте бюджет дальневосточной столицы превышал 60 миллиардов рублей.
Константин Шестаков обозначил приоритетные направления работы мэрии в 2025 году — это развитие топливно-энергетического комплекса, дорожной инфраструктуры и образования. В фокусе внимания останутся и вопросы благоустройства.