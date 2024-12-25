Ждем гололед: все, что растаяло, замерзнет — морозы возвращаются в Приморье

Posted 25 декабря, 10:21
Published 25 декабря, 10:21
Modified 29 декабря, 14:28
Updated 29 декабря, 14:28
26 декабря погода в Приморье будет определяться фронтальными разделами. В центральных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный до сильного, особенно на побережье. Температура воздуха ночью составит -7…-20°C, а днем -5…-15°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от -7 до -9°C, ветер северо-западный, сильный.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков, температура ночью -10…-12°C, днем -8…-10°C.
В Находке переменная облачность, местами гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью и днем составит -4…-6°C, ветер северо-западный, умеренный до сильного.