Самое время для теплых подштанников: похолодание и ветер ждут в Приморье в пятницу

Posted 26 декабря, 09:25
Published 26 декабря, 09:25
Modified 29 декабря, 14:27
Updated 29 декабря, 14:27
27 декабря в Приморском крае ожидается холодная погода с небольшими осадками.
Во Владивостоке температура воздуха будет колебаться от -7 до -9°C, с переменной облачностью и возможным снегом.
В Уссурийске также прогнозируются морозы, температура ночью опустится до -10°C, а днем составит около -8°C.
В Находке температура будет немного мягче, ожидается -4…-6°C, но также возможны осадки в виде снега.
Жителям региона рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за гололедицы и снежного наката.