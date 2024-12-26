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Posted 26 декабря, 09:25

Published 26 декабря, 09:25

Modified 29 декабря, 14:27

Updated 29 декабря, 14:27

Самое время для теплых подштанников: похолодание и ветер ждут в Приморье в пятницу

Самое время для теплых подштанников: похолодание и ветер ждут в Приморье в пятницу

26 декабря 2024, 09:25
Сюжет
Погода
Морозный ветер на побережье и трескучие холода в центральных районах ожидают в Приморье. Местами возможны осадки.

27 декабря в Приморском крае ожидается холодная погода с небольшими осадками.

Во Владивостоке температура воздуха будет колебаться от -7 до -9°C, с переменной облачностью и возможным снегом.

В Уссурийске также прогнозируются морозы, температура ночью опустится до -10°C, а днем составит около -8°C.

В Находке температура будет немного мягче, ожидается -4…-6°C, но также возможны осадки в виде снега.

Жителям региона рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за гололедицы и снежного наката.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Уссурийск#Осадки#Снег#Холод#Гололедица
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