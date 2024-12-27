Какой мощности выбрать генератор для дома

При покупке агрегата следует учитывать номинальную мощность, указанную в паспорте. Он рассчитан на работу с максимальной нагрузкой только короткое время, иначе быстро выйдет из строя. Хороший рабочий режим для техники — это 80% номинальной мощности. Можно купить менее мощный генератор, если питать от него лишь самую необходимую технику, по которой и рассчитывать суммарную мощность. Например котел, холодильник, отключив при этом на время отсутствия электроэнергии от сети бойлер и микроволновую печь.