Какой мощности выбрать генератор для дома

Posted 27 декабря, 07:03
Published 27 декабря, 07:03
Modified 27 декабря, 07:08
Updated 27 декабря, 07:08
Генератор используют в качестве резервного, аварийного или основного источника питания в зависимости от наличия центрального электроснабжения в частном доме. Большинство бытовых потребителей подключены к однофазной сети, поэтому и электростанция должна быть рассчитана на 220 В. По виду используемого топлива существуют генераторы бензиновые, дизельные или газовые. Перед выбором нужно знать режим использования и нагрузку, чтобы обеспечить работу освещения и бытовой техники. Расчет необходимой мощности зависит от ряда факторов, которые мы рассмотрим в статье.
Какие бывают генераторы для дома
Особенности электростанций разных типов:
При кратковременном отключении электричества вполне достаточно бензинового генератора. Для бесперебойного электроснабжения дома лучше установить дизельную или газовую модель. Чтобы обеспечить работу электроинструмента в мастерской или на строительной площадке рекомендуется использовать мощные дизельные генераторы, которые рассчитаны на продолжительную работу при экономном потреблении топлива.
Чем больше мощность агрегата, тем он тяжелее, больше по габаритам и дороже. Рассчитывая необходимую мощность, суммируют нагрузку всех потребителей, которые используются в доме. Мощность электрооборудования указана в паспорте или инструкции. К полученному значению следует добавить запас 25–30%. Не стоит нагружать генератор на полную — это резко снизит его рабочий ресурс.
У большинства электроприборов пусковой ток выше номинального, например, у холодильника, кондиционера, бойлера, насоса, поэтому мощность при расчете умножают на пусковой коэффициент для данного вида электрооборудования. Усредненное значение пускового коэффициента можно взять в сети интернет в таблицах для бытовой техники с реактивной нагрузкой.
В характеристиках генераторов мощность иногда указывают в кВА. Чтобы перевести в привычные единицы измерения кВт, достаточно перемножить значение на 0,8. Так, выбирая агрегат на 10 кВА вы получите активную мощность 8 кВт.
При покупке агрегата следует учитывать номинальную мощность, указанную в паспорте. Он рассчитан на работу с максимальной нагрузкой только короткое время, иначе быстро выйдет из строя. Хороший рабочий режим для техники — это 80% номинальной мощности. Можно купить менее мощный генератор, если питать от него лишь самую необходимую технику, по которой и рассчитывать суммарную мощность. Например котел, холодильник, отключив при этом на время отсутствия электроэнергии от сети бойлер и микроволновую печь.