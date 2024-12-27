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Posted 27 декабря, 07:03

Published 27 декабря, 07:03

Modified 27 декабря, 07:08

Updated 27 декабря, 07:08

Какой мощности выбрать генератор для дома

Какой мощности выбрать генератор для дома

27 декабря 2024, 07:03
Фото: lemanapro.ru. Какой мощности выбрать генератор для дома
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Перед покупкой генератора нужно знать режим использования и нагрузку. Расчет необходимой мощности зависит от ряда факторов, которые мы рассмотрим в статье.

Генератор используют в качестве резервного, аварийного или основного источника питания в зависимости от наличия центрального электроснабжения в частном доме. Большинство бытовых потребителей подключены к однофазной сети, поэтому и электростанция должна быть рассчитана на 220 В. По виду используемого топлива существуют генераторы бензиновые, дизельные или газовые. Перед выбором нужно знать режим использования и нагрузку, чтобы обеспечить работу освещения и бытовой техники. Расчет необходимой мощности зависит от ряда факторов, которые мы рассмотрим в статье.

Какие бывают генераторы для дома

Особенности электростанций разных типов:

  • дизельные. Используют для подключения мощных потребителей или как основной источник электроснабжения дома. Они имеют большой моторесурс, способны работать по 20–30 часов непрерывно. Для снижения уровня шума необходим защитный кожух;
  • бензиновые. Неприхотливые в использовании и простые в обслуживании, рассчитаны на непрерывную работу в течение 8–10 часов. Их устанавливают на даче или в коттедже как аварийный/временный источник электроснабжения. Бензиновые генераторы можно использовать зимой. Инверторные модели выдают ток со стабильным напряжением и частотой, что важно для подключения электронной техники (компьютеров, модемов и пр.);
  • газовые. Генераторы работают на магистральном или сжиженном (баллонном) газе. Агрегат имеет высокий КПД и не требует периодической заправки. Работает с низким уровнем шума и.меньше расходует газа, чем бензиновые и дизельные аналоги. Сгорание газа не приводит к образованию нагара и коррозии металлических поверхностей, что способствует длительной работе.

При кратковременном отключении электричества вполне достаточно бензинового генератора. Для бесперебойного электроснабжения дома лучше установить дизельную или газовую модель. Чтобы обеспечить работу электроинструмента в мастерской или на строительной площадке рекомендуется использовать мощные дизельные генераторы, которые рассчитаны на продолжительную работу при экономном потреблении топлива.

Рекомендации по расчету мощности и выбору генератора

Чем больше мощность агрегата, тем он тяжелее, больше по габаритам и дороже. Рассчитывая необходимую мощность, суммируют нагрузку всех потребителей, которые используются в доме. Мощность электрооборудования указана в паспорте или инструкции. К полученному значению следует добавить запас 25–30%. Не стоит нагружать генератор на полную — это резко снизит его рабочий ресурс.

У большинства электроприборов пусковой ток выше номинального, например, у холодильника, кондиционера, бойлера, насоса, поэтому мощность при расчете умножают на пусковой коэффициент для данного вида электрооборудования. Усредненное значение пускового коэффициента можно взять в сети интернет в таблицах для бытовой техники с реактивной нагрузкой.

В характеристиках генераторов мощность иногда указывают в кВА. Чтобы перевести в привычные единицы измерения кВт, достаточно перемножить значение на 0,8. Так, выбирая агрегат на 10 кВА вы получите активную мощность 8 кВт.

При покупке агрегата следует учитывать номинальную мощность, указанную в паспорте. Он рассчитан на работу с максимальной нагрузкой только короткое время, иначе быстро выйдет из строя. Хороший рабочий режим для техники — это 80% номинальной мощности. Можно купить менее мощный генератор, если питать от него лишь самую необходимую технику, по которой и рассчитывать суммарную мощность. Например котел, холодильник, отключив при этом на время отсутствия электроэнергии от сети бойлер и микроволновую печь.

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