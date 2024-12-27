С новым годом, ветеран: Александр Захаров навестил фронтовика из Уссурийска

«Поколение победителей, к сожалению, уходит из жизни, и мы просто обязаны оказывать знаки внимания и уважения к нашим ветеранам. Тем более, что в будущем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Мы уже не в первый раз бываем в гостях у Семена Ивановича, поздравляем его с праздниками. И сегодня, в преддверии Нового года, есть еще один замечательный повод сказать ветеранам слова благодарности за их подвиг. Они спасли нашу страну от фашизма», — отметил краевой депутат, трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров.