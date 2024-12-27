С новым годом, ветеран: Александр Захаров навестил фронтовика из Уссурийска

Posted 27 декабря, 04:12
Published 27 декабря, 04:12
Modified 27 декабря, 04:44
Updated 27 декабря, 04:44
В преддверии самого волшебного праздника в году депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Захаров совместно с заместителем председателя Думы Уссурийска Андреем Подоплеловым и юнармейцами гимназии № 133 пришли в гости к Семёну Ивановичу Гоменко. Он — настоящая живая легенда, пример большого мужества и любви к своей стране.
В далеком 1944 году 17-летним юношей он был призван в армию. На оккупированной территории Донбасса был пулеметчиком, в составе 5 Краснознаменной армии дошел до Кенигсберга. Войну закончил на территории Китая, где воевал с японскими милитаристами. За воинские и трудовые заслуги ветеран награжден орденами «За отвагу», «Великой Отечественной войны», двумя медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель». И сегодня, в свои 98 лет, Семён Иванович находится в бодром расположении духа, читает без очков, а также делится воспоминаниями со школьниками и другими гостями, которые часто бывают в его доме.
«Поколение победителей, к сожалению, уходит из жизни, и мы просто обязаны оказывать знаки внимания и уважения к нашим ветеранам. Тем более, что в будущем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Мы уже не в первый раз бываем в гостях у Семена Ивановича, поздравляем его с праздниками. И сегодня, в преддверии Нового года, есть еще один замечательный повод сказать ветеранам слова благодарности за их подвиг. Они спасли нашу страну от фашизма», — отметил краевой депутат, трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров.
В рамках партийной акции «С новым годом, ветеран!», депутаты вручили Семёну Ивановичу подарок, а юнармейцы прочитали трогательные стихи.
«Видно было, как наша молодёжь внимательно рассматривает китель ветерана с наградами, как трепетно относится к человеку, настоящему герою, который не только пережил войну, но и приблизил Великую Победу», — подчеркнул парламентарий.
Напомним, всероссийская акция «С Новым годом, ветеран!», которую запустила «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы» — это дань памяти и благодарности за мужество и стойкость, которые проявили ветераны в годы Великой Отечественной войны.