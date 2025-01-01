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Posted 1 января, 00:12

Published 1 января, 00:12

Modified 1 января, 00:12

Updated 1 января, 00:12

Пять идеальных завтраков от похмелья для жителей Приморья

Спастись от похмелья: эти завтраки помогут жителям Приморья после застолья

1 января 2025, 00:12
Фото: Изображение Midjourney.

Пять идеальных завтраков от похмелья для жителей Приморья

Сюжет
Новый год
Если ваше утро нельзя назвать добрым, и после новогоднего застолья вы не можете поднять голову, поможет антипохмельный завтра — в материале «Восток-Медиа» пять известных рецептов.

Чтобы понимать, как лучше всего помочь себе после застолья, стоит разобраться откуда похмелье берется. В каждой клетке организма есть вода. А алкоголь, как более летучее вещество, проникая в клетку, вытесняет воду, и когда начинает выветриваться из организма, оставляет клетку обезвоженной. Отсюда начинается и похмелье.

Когда новогодняя «ночь» с 31 декабря по 2 января позади, восстановиться поможет правильный завтрак. Позаботиться о нем лучше заранее, чтобы, проснувшись с похмелья, порадовать свой организм спасительной пищей. Есть несколько проверенных рецептов.

Жирный и калорийный суп

Тарелка наваристого супа поможет прийти в себя после бурной ночи с возлияниями. Лучшим в данном случае будет, конечно, хаш. Этот суп считается чисто мужским из-за специфического состава и запаха, но он даже древней армянской медициной признан лучшим.

Суп продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать. Как проснетесь, про похмелье можно будет забыть.

Если же такой рецепт вам не подходит, можно приготовить обычный куриный бульон с яйцом и вермишелью.

В уху нужно добавить рюмку водки

Если вы уже заранее знаете, что будете гулять всю ночь, то вместе с праздничными салатами приготовьте себе уху. Рыба с похмелья благодаря ценным жирным омега-3 кислотам, полезному белку и нежному мясу поможет восстановиться. Эксперты советуют в конце варки добавить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Для более изысканного похмелья уху можно заменить сливочным финским супом.

Исконно русский рассольник хорош от похмелья

Рассольник, солянка или кислые щи — еще один идеальный вариант при похмелье. Эти супы содержат в своем составе ферментированные продукты: соленые огурцы и капусту. Они прекрасно помогают от похмелья и насыщают организм витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов. Любой их этих супов хорош, рецептов их великое множество, единственная сложность — приготовьте их накануне Нового года.

Надежная яичница с беконом

Да, и никаких изысков, старый проверенный поколениями способ облегчить состояние с похмелья — приготовить яичницу с беконом. К блюду можно добавить помидоры и немного сыра, тогда завтрак станет более изысканным. В чем же секрет? Дело в высокой концентрации белка. В теле он расщепляется на аминокислоты, которые выводят токсины из печени. А алкоголь показатели аминокислот как раз уменьшает. И, главное в таком состоянии, как похмелье, преимущество яичницы, ее не нужно долго готовить.

Если же вам кажется, что яичница с беконом окажется слишком тяжелой, то можете приготовить омлет со слабосоленым лососем, кстати, добавьте в него немного водки. На огне алкоголь испарится, а благодаря интенсивности испарения блюдо получится очень нежным. Соль можно не добавлять — она и так будет в рыбе. Взбивайте вилкой, а не венчиком. Так получится лучше сохранить отдельно взятые белок и желток.

Овсяная каша с медом в мультиварке

А если не побеспокоились о своем похмелье заранее — овсяная каша с медом в мультиварке станет лучшим выходом из положения. Причем приготовление в мультиварке, которая сегодня есть практически на каждой кухне, один из самых простых и быстрых способов. Чтобы каша стала еще более полезной, можно добавить в нее не сахар, а немного меда. Все, что нужно, это сливки, вода, овсяные хлопья для варки, мед, соль и сливочное масло.

В процессе варки овсяной каши в нее можно добавить изюм, курагу, вяленую клюкву или другие сухофрукты. Ну, а перед подачей на стол каждую порцию посыпать измельченными орехами. Получится очень вкусно!

Для тех, кто не в силах встать

Похмелье — это персональный апокалипсис. Если нет сил встать «утром» с постели, просто не просыпайтесь как можно дольше. Но нужно заранее поставить рядом бутылку с водой. Проснетесь, попьете, и дальше спать. Бывалые не советуют похмеляться пивом, потому что одним бокалом дело вряд ли ограничится, то есть новогодняя ночь плавно перейдет в запой. Идеальным в этом тяжелом случае, как и в любом похмельном состоянии, утро начинать с воды и активированного угля.

#Общество#Приморский край#Новости#Новый год#Праздники#Рецепты#Кулинария#Новогодние праздники#Уха
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