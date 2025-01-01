Спастись от похмелья: эти завтраки помогут жителям Приморья после застолья

А если не побеспокоились о своем похмелье заранее — овсяная каша с медом в мультиварке станет лучшим выходом из положения. Причем приготовление в мультиварке, которая сегодня есть практически на каждой кухне, один из самых простых и быстрых способов. Чтобы каша стала еще более полезной, можно добавить в нее не сахар, а немного меда. Все, что нужно, это сливки, вода, овсяные хлопья для варки, мед, соль и сливочное масло.