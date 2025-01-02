zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 02:28

Published 2 января, 02:28

Modified 9 января, 02:30

Updated 9 января, 02:30

Игорь Чемерис принял участие в акции «Елка Желаний»

Игорь Чемерис принял участие в акции «Елка Желаний»

2 января 2025, 02:28
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Сюжет
Специальная военная операция
Накануне восьмилетняя Аня получила свой новогодний подарок от депутату краевого парламента

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан присоединился к всероссийской благотворительной акции, организованной по инициативе «Движения Первых».

«Единая Россия» традиционно принимает участие в благотворительной акции, «Ёлка желаний», которая проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С новогодней ёлки Игорь Чемерис снял шарик с желанием 8-летней Ани. По словам её мамы, дочка много занимается, развивая мелкую моторику и память, но пока не может разговаривать и писать, однако она очень старается и хочет всему научиться.

В подарок Аня попросила «Сюрприз». По просьбе мамы для нее выбрали балансировочную доску, диско-коврик, и, конечно же, сладости. Девочка принялась рассматривать и испытывать подарки, сразу после вручения, и была очень рада! «Важно, чтобы детские желания исполнялись, дарили малышам радость и веру в чудо!», — сказал Игорь Чемерис.

В этом году ёлки желаний украсили шарами с письмами Деду Морозу, которые написали дети, оставшиеся без родителей и испытывающие проблемы со здоровьем, ребята из семей участников специальной военной операции и семей с низким уровнем дохода, а также дети из исторических регионов России.

Отметим, поддержка новых регионов, бойцов СВО и их семей — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России».

Читайте также:
«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики«Единая Россия» подвела итоги работы партпроектов за годАнтон Волошко: краевые депутаты активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества»
#Общество#Приморский край#Новости#Владимир Путин#Единая Россия#Сладости#Специальная военная операция#Дед Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика