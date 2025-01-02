Игорь Чемерис принял участие в акции «Елка Желаний»

Posted 2 января, 02:28
Published 2 января, 02:28
Modified 9 января, 02:30
Updated 9 января, 02:30
Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан присоединился к всероссийской благотворительной акции, организованной по инициативе «Движения Первых».
«Единая Россия» традиционно принимает участие в благотворительной акции, «Ёлка желаний», которая проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
С новогодней ёлки Игорь Чемерис снял шарик с желанием 8-летней Ани. По словам её мамы, дочка много занимается, развивая мелкую моторику и память, но пока не может разговаривать и писать, однако она очень старается и хочет всему научиться.
В подарок Аня попросила «Сюрприз». По просьбе мамы для нее выбрали балансировочную доску, диско-коврик, и, конечно же, сладости. Девочка принялась рассматривать и испытывать подарки, сразу после вручения, и была очень рада! «Важно, чтобы детские желания исполнялись, дарили малышам радость и веру в чудо!», — сказал Игорь Чемерис.
В этом году ёлки желаний украсили шарами с письмами Деду Морозу, которые написали дети, оставшиеся без родителей и испытывающие проблемы со здоровьем, ребята из семей участников специальной военной операции и семей с низким уровнем дохода, а также дети из исторических регионов России.
Отметим, поддержка новых регионов, бойцов СВО и их семей — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России».