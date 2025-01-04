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Posted 4 января, 00:09

Published 4 января, 00:09

Modified 4 января, 00:09

Updated 4 января, 00:09

Горнолыжные базы для зимнего отдыха в Приморье

С ветерком с горы — на лыжах: где активно отдохнуть жителям Приморья этой зимой?

4 января 2025, 00:09

Горнолыжные базы для зимнего отдыха в Приморье

Сюжет
Отдых
Катание на лыжах и сноубордах — один из любимых видов активного отдыха у жителей Приморья. А новогодние каникулы — самое удачное время для того, чтобы всей семьей отправиться на горнолыжную базу. Но какую выбрать?

Центр зимнего отдыха «Комета»

Самый развивающихся центр зимнего отдыха с горнолыжным курортом в Приморье — база отдыха «Комета», располагается во Владивостоке. Сегодня это популярное место для всесезонного отдыха. Привлекает сюда современная развитая инфраструктура — подготовленные горнолыжные трассы, подъемники, трасса для беговых лыж, прокат оборудования, большой каток, тюбинг-парк, парк приключений, кафе, площадки для пикника, гостевые домики, пейнтбольный клуб и горнолыжная школа с профессионально подготовленными инструкторами.

Оборудованы три склона:

  • для начинающих, длиной 350 метров, шириной 50-60 метров, перепадами высот 50 метров с огороженной учебной частью;
  • средней сложности, длиной 600 метров, шириной 30-50 метров, перепадами высот 137 метров;
  • сложный — длина 750 метров, ширина 30-50 м, перепад высот 167 м.

Горнолыжная база «Арсгора»

Эта база давно стала любимым местом отдыха у приморцев — база расположена в Яковлевском районе, в пяти километрах от Арсеньева, у подножья сопки Обзорная. База «Арсгора» считается одной из лучших по природным данным, технической оснащенности, профессиональным тренерам и инструкторам.

Три склона:

  • трасса № 1 — длина 1800 метров, перепад высот 500 метров, ширина 50 м;
  • трасса № 2 — длина 1900 метров, перепад высот 500 метров, ширина трассы 50 м;
  • трасса № 3 — длина склона 2000 метров, перепад высот 500 метров, ширина трассы 50 м;
  • учебная трасса, длина 300 м.

Горнолыжная база «Алексеевка»

Очень живописная база — чистейший воздух уссурийской тайги и шикарные виды на Лазовский район и километровый горнолыжный спуск. На территории можно остановиться в комфортных номерах. База работает только в выходные с пятницы по воскресенье. На территории базы работает прокат со всем необходимым для активного отдыха — горные лыжи, сноуборды, тюбинги взрослые и детские, коньки, мангалы. База отдыха «Алексеевка» находится в районе реки Алексеевки, рядом с селом Сергеевка, примерно в 90 км от Находки.

Горнолыжный комплекс «Грибановка»

Особенность этого популярного места в близком расположении к горе Фалаза и Смольным водопадам. Зимой Анисимовка (ближайший поселок и ориентир) очень живописна. Здесь можно провести длительные выходные. Отдохнуть в мини отеле или в гостевых домах, сходить в поход и, конечно, кататься.

На склоне достаточно снега для катания на лыжах и сноуборде, но при его отсутствии действует искусственное оснежнение трассы. Горнолыжный комплекс «Грибановка» предлагает гостям 1 склон длиной 700 метров и шириной 50 метров. Перепад высот 156 метров. Для подъема наверх работает подъемник.

На территории есть бесплатная парковка, модуль для переодевания. Можно взять на прокат оборудование. На трассе работают инструктора, часть склона отведена под учебную трассу.

Центр семейного отдыха «Лесная поляна»

Мягкий и теплый климат, свежий воздух, лесопарковая зона, живописный ландшафт и морской воздух делают центр отдыха привлекательным местом отдыха в Приморье. Склон оборудован кресельным и тюбинговым подъемником, естественное и искусственное оснежение, два горнолыжных склона, три тюбинговые трассы, снежная горка для малышей, каток, прокат любого инвентаря и опытные инструкторы.

Два склона:

  • №1 — 750 метров, ширина 30-50 метров;
  • №2 — 550 метров, ширина 30-50 метров.

Горнолыжный склон Арт-парка «Штыковские пруды»

Горнолыжная трасса для всех желающих покататься на горных лыжах и сноуборде в поселке Штыково. Протяженность спуска 350 метров. На протяжении всей трассы установлен подъемник системы «бэби-лифт», позволяющий удобно подниматься к вершине спуска как на горных лыжах, так и на сноубордах. Горнолыжный спуск отгорожен сетчатыми ограждениями, которые препятствуют возможности съезда со склона. Есть прокат оборудования, записаться к инструктору надо заранее.

Горнолыжный склон «С-Нежная»

Это склон для начинающих и сноубордистов и лыжников среднего уровня. Расположен в селе Лукьяновка, Шкотовского района. Есть беговая лыжня, тюбинг, каток, три трассы для фрирайда. Имеется прокат инвентаря и услуги инструкторов. Места здесь очень красивые, поэтому пользуются большой популярностью.

Оборудованы две трассы:

  • склон №1 — длина — 600 метров, ширина 60 метров;
  • склон №2 — длина — 500 метров, ширина 60 метров.

Горнолыжный центр «Синяя сопка»

Всего 30 километров от Владивостока, в Артёме работает горнолыжный центр с двумя трассами — для лыжников и сноубордистов. Центр до сих пор отстраивается. Отдых здесь доступен для всех, и начинающих, и профессионалов, так как трассы имеют три уровня сложности. Есть прокат оборудования, инструкторы, работают спортивные секции по горнолыжному спорту.

Доступные трассы:

  • склон №5 длиной 800 метров;
  • учебный склон — длина 350 метров.

Горнолыжный комплекс «Медвежья долина»

От Владивостока далеко — 571 километр, но жителям севера Приморья добираться очень удобно. Комплекс расположен в поселке Светлогорье Пожарского района. Здесь есть теплое помещение, чтобы переодеться и перекусить. Оборудованы две трассы, а также трасса для тюбинга. Работает прокат инвентаря, услуги инструкторов.

Горнолыжные трассы:

  • №1 — длина 1600 метров, ширина от 40 метров, перепад высот 404 метра;
  • №2 — длина 2000 метров, ширина от 20 до 40 метров, перепад высот 404 метра.
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Отдых#Фото#Арсеньев#Новогодние праздники#Лыжи#Алексеевка#Комета
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