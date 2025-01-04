С ветерком с горы — на лыжах: где активно отдохнуть жителям Приморья этой зимой?

Очень живописная база — чистейший воздух уссурийской тайги и шикарные виды на Лазовский район и километровый горнолыжный спуск. На территории можно остановиться в комфортных номерах. База работает только в выходные с пятницы по воскресенье. На территории базы работает прокат со всем необходимым для активного отдыха — горные лыжи, сноуборды, тюбинги взрослые и детские, коньки, мангалы. База отдыха «Алексеевка» находится в районе реки Алексеевки, рядом с селом Сергеевка, примерно в 90 км от Находки.