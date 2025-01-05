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Posted 5 января, 02:21

Published 5 января, 02:21

Modified 9 января, 02:31

Updated 9 января, 02:31

Капитальный ремонт спорткомплекса завершен в поселке Ярославском в Приморье

Капитальный ремонт спорткомплекса завершен в поселке Ярославском в Приморье

5 января 2025, 02:21
Фото: Пресс-служба Правительства Приморского края.
Сюжет
Спорт
Модернизация объекта проведена благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»

Развитие спортивной инфраструктуры, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом — приоритетные направления нацпроекта «Демография» и народной программы «Единой России».

Работы по ремонту велись в два этапа. В прошлом году полностью обновили кровлю, что стало первым шагом к масштабной реконструкции. В 2024 году завершены основные работы: заменены системы водо- и теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установлены пластиковые окна, отремонтированы тренировочные залы.

Обновленный спорткомплекс посетил региональный координатор партпроекта «Za Самбо», министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он отметил высокую значимость объекта для подготовки спортсменов.

«Мы заглянули в игровой зал, посетили зал самбо и зал настольного тенниса. Я хочу сказать, что те ребята, которые здесь занимаются, сейчас более качественно будут готовиться к соревнованиям краевого, всероссийского и международного уровня, которые мы проводим на территории Приморского края. Поэтому работу по капитальному ремонту существующих спортивных сооружений мы продолжим и в следующем году», — отметил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Спортивный комплекс Детско-юношеской спортивной школы Хорольского округа стал современной площадкой для занятий самбо, настольным теннисом, волейболом и другими видами спорта. Сейчас в спортсооружении занимается почти 300 детей посёлка Ярославский.

«С начала постройки более 40 лет назад — в данном спортивном комплексе не проводилось никаких работ. Благодаря поддержке Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, министра спорта региона Жана Кузнецова мы смогли реализовать масштабные планы. В следующем году в селе Хороль появится многофункциональная спортивная площадка», — сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава Хорольского округа Алексей Губайдулин.

Помимо завершения ремонта, в округе завершен первый этап строительства «Умной площадки» в селе Хороль. В 2025 году здесь планируется укладка искусственного покрытия и установка спортивного оборудования. Также в планах — реконструкция Центрального стадиона в селе Хороль.

За время работы ДЮСШ Хорольского округа, основанная в 1997 году, достигла высоких спортивных результатов и выпустила огромное количество призеров соревнований различного уровня. Здесь дети занимаются в секциях по 10 направлениям: футбол, волейбол, настольный теннис, самбо, сумо, лыжные гонки, спортивное ориентирование, спортивный туризм и хоккей.

Программа модернизации спортивной инфраструктуры в Приморье продолжится, что позволит создать еще больше возможностей для развития массового спорта и подготовки профессиональных спортсменов.

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