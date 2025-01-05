Капитальный ремонт спорткомплекса завершен в поселке Ярославском в Приморье

Работы по ремонту велись в два этапа. В прошлом году полностью обновили кровлю, что стало первым шагом к масштабной реконструкции. В 2024 году завершены основные работы: заменены системы водо- и теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установлены пластиковые окна, отремонтированы тренировочные залы.