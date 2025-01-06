Приморцы готовятся к Рождеству: где купить продукты для праздничного стола

С ростом популярности онлайн-шопинга многие приморцы выбирают заказ продуктов через интернет. Платформы, уже сегодня предлагают доставку готовых блюд, включая салаты и горячие блюда. Это особенно удобно для тех, кто ценит своё время или не хочет стоять в очередях.