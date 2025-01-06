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Posted 6 января, 02:22

Published 6 января, 02:22

Modified 9 января, 02:24

Updated 9 января, 02:24

Зимняя магия: депутаты исполняют мечты юных приморцев

Зимняя магия: депутаты исполняют мечты юных приморцев

6 января 2025, 02:22
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Сюжет
Дети
В преддверии Нового года к традиционной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» присоединился краевой депутат, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров.

В этом году письма Деду Морозу со своими желаниями написали дети, оставшиеся без родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из семей участников СВО, малообеспеченных семей, а также дети из исторических регионов России. Депутат Законодательного Собрания Приморского края, региональный координатор партпроекта «Единой России» Александр Захаров снял с ёлок шары с двумя детскими желаниями — Лилии Крюк из Уссурийска и Егора Ефремова из пгт. Сибирцево.

13-летняя Лилия увлекается фигурным катанием и всем, что с ним связано, поэтому ее заветным желанием стало посещение шоу с участием мировых звезд фигурного катания. Парламентарий вручил девочке и ее сопровождающим билеты на грандиозную премьеру ледовой сказки Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».

Маленькому Егору скоро исполнится 4 года. Его мама рассказала, что он очень любит играть на синтезаторе, рисовать, собирать конструкторы, смотреть на звездное небо, изучать глобус. А еще у мальчика есть любимый кот, с которым он готов играть часами. Депутат исполнил одно из желаний малыша, подарив ему подарок-сюрприз.

«В этом году мне удалось доставить радость ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Такие акции, как „Ёлка желаний“, помогают сделать мир лучше и добрее. Приятно видеть искреннюю радость детей и их улыбки. Пусть каждый год исполняется как можно больше желаний, чтобы каждый ребенок всегда чувствовал внимание и заботу», — подчеркнул Александр Захаров.

К акции присоединились депутаты краевого парламента, представители администрации и Думы Уссурийска, некоммерческих организаций и бизнес сообщества, а также все неравнодушные граждане.

Напомним, что «Ёлка желаний» проводится ежегодно по всей стране с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Единая Россия» традиционно принимает самое активное участие в благотворительной акции, которая объединяет тысячи людей, готовых исполнить детские мечты.

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#Общество#Приморский край#Новости#Дети#Новый год#Единая Россия#Благотворительность
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