Зимняя магия: депутаты исполняют мечты юных приморцев

В этом году письма Деду Морозу со своими желаниями написали дети, оставшиеся без родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из семей участников СВО, малообеспеченных семей, а также дети из исторических регионов России. Депутат Законодательного Собрания Приморского края, региональный координатор партпроекта «Единой России» Александр Захаров снял с ёлок шары с двумя детскими желаниями — Лилии Крюк из Уссурийска и Егора Ефремова из пгт. Сибирцево.