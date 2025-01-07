Отворяй ворота, пришла Коляда: как колядовать на Рождество жителям Приморья

В колядках стали упоминать не только солнце, месяц и свет, но и библейские мотивы. Ряженые ходят по домам, чтобы прославить Рождество, поздравить соседей, пожелать их семьям благополучия в новом году и получить ожидаемые угощения. Чем щедрее они будут, тем богаче будет год для владельца дома.