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Posted 7 января, 00:15

Published 7 января, 00:15

Modified 7 января, 00:15

Updated 7 января, 00:15

Когда и как колядовать на Рождество жителям Приморья?

Отворяй ворота, пришла Коляда: как колядовать на Рождество жителям Приморья

7 января 2025, 00:15

Когда и как колядовать на Рождество жителям Приморья?

Сюжет
Праздник
Впереди Рождество Христово, тысячи жителей Приморья ждут этот светлый праздник с нетерпением. Это время Коляды — ряженые поют песни, с шумом заходят в дома, чтобы пожелать хозяевам здоровья и достатка.

Что такое колядование

Изначально праздник Коляды считался языческим, и был приурочен ко дню зимнего солнцестояния и символизировал начало нового года — и солнечного, и сельскохозяйственного. После Крещения Руси в 988 году языческие смыслы колядования постепенно вытеснялись христианскими традициями. Праздник начали связывать с Рождеством Христовым, и такая ассоциация сохраняется и сегодня.

В колядках стали упоминать не только солнце, месяц и свет, но и библейские мотивы. Ряженые ходят по домам, чтобы прославить Рождество, поздравить соседей, пожелать их семьям благополучия в новом году и получить ожидаемые угощения. Чем щедрее они будут, тем богаче будет год для владельца дома.

Когда колядовать?

У жителей Приморья есть целых 12 дней, чтобы оригинально поздравить близких. Колядуют в Святки, которые начинаются 6 января и заканчиваются вечером 18 января, перед Крещением.

Вечером 6 января и утром 7 января колядовщики ходят по домам, чтобы поздравить соседей с Рождеством Христовым.

13 января, в старый Новый год, наступает время Щедрого вечера. В домах принято накрывать богатый стол, а перед праздничным ужином колядовщики идут развлекать соседей специальными песнями — щедровками. Утром 14 января они возвращаются, чтобы рассыпать зерно и спеть так называемые засевалки, чтобы привлечь хороший урожай в наступившем году.

Завершаются колядки в ночь с 18 на 19 января — Крещенским вечером. Ряженые всё так же ходят по гостям с песнями и плясками.

Как правильно колядовать?

Каких-либо жестких правил нет — готовиться к праздничным шествиям или нет — решать только вам. А соблюдение некоторых традиций добавит колорита и веселья.

Шествие ряженых должно включать минимум три человека. Первый, самый важный — звездарь — он несет путеводную звезду на длинном посохе. Это символизирует Вифлеемскую звезду, которая зажглась на небе после рождения Иисуса и осветила дорогу волхвам.

Вторым идет звонарь — он звонит в колокольчик, оповещая людей о приходе колядовщиков.

Третий участник шествия — мехоноша. Раньше на эту роль выбирали крепкого мужчину, который нес мешок с праздничными угощениями от хозяев домов. Кстати, по традиции колядовщикам нельзя брать подарки или деньги в руки: люди должны сами класть их в мешок.

На старый Новый год эту последовательность можно изменить и во главу процессии поставить щодру — молодую девушку, которая первой приветствовала людей и запевала щедровки. Обычно ей на голову надевают венок с длинными разноцветными лентами.

Подготовьте костюмы

Костюмы должны быть яркими, вполне подойдут и готовые карнавальные костюмы. Строгих правил нет. Если планируете провести много времени на свежем воздухе, позаботьтесь, чтобы одежда была не только красивой, но и теплой. Кстати, не обязательно облачаться полностью. Можно обозначить свой образ только карнавальной маской.

Выучите песни и стихи

Здесь тоже особых правил нет — подойдут как старинные, так и современные рождественские песни и стихи. В интернете их великое множество. Главное поздравить людей с Рождеством, пожелать добра, богатства и хорошего урожая.

Отправляйтесь колядовать

Приходя в дом, звездарь обращается с хозяину и просит разрешения колядовать — такова формальность. Стихи можно рассказывать поодиночке, а вот песни принято петь дружно всем коллективом колядующих. В рождество не забудьте поздравить соседей и близких с праздником. А в канун старого Нового года пожелайте изобилия, а ещё можно спеть щедровки — эти песни обычно начинаются со слов «Щедрый вечер! Добрый вечер».

Утром 14 января захватите с собой немного зерна или крупы. Рассыпьте пару горстей в процессе своего выступления и от всей души пожелайте обитателям дома достатка — этот обряд называется посеванием.

Как встречать колядующих

Считается, что прогонять колядующих нельзя, чтобы не навлечь беду. Сегодня это уже скорее суеверие, поэтому, если вы не готовы к приходу внезапных гостей, можно просто не открывать дверь. Но все-таки попробуйте проявить немного гостеприимства в праздничное время, это не потребует много сил и материальных затрат. Достаточно держать наготове символические угощения — конфеты, фрукты, сладости. Порадовать колядующих можно и мелкими монетами.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#Праздники#Традиции#Рождество#Гостеприимство#Восток#Брак
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