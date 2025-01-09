Начать новый год здоровым: как восстановить режим питания жителям Приморья

Уменьшайте количество быстрых (простых) углеводов, отдавая предпочтение медленным (сложным). Полностью отказываться от углеводов нельзя — это грозит тем, что человек потеряет главный источник гормонов счастья и удовольствия и, что самое важное, энергии. Ему просто не будет хватать сил ни на что. Простые углеводы провоцируют мгновенное поступление сахара в кровь, быстро пришедшее чувство насыщения, а следом за ним — и чувство голода. Сложные усваиваются более длительное время и обеспечивают чувством насыщения надолго.