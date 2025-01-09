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Posted 9 января, 09:48

Published 9 января, 09:48

Modified 13 января, 01:55

Updated 13 января, 01:55

К непогоде стоит подготовиться жителям некоторых районов Приморья

Снег, гололед и метель: чего ждать от погоды в пятницу жителям Приморья?

9 января 2025, 09:48

К непогоде стоит подготовиться жителям некоторых районов Приморья

Сюжет
Погода
Непогода вновь бьет по Приморью. Снег пройдет во многих районах края, на севере может намести огромные сугробы.

Завтра, 10 января, погоду в Приморье будет определять тыловая часть холодного высотного вихря. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, на севере — до сильного. Днем также возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -10…-28°C, а днем -11…0°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в начале ночи небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный сильный, температура ночью -13…-15°C, днем -7…-9°C.

В Уссурийске также переменная облачность с небольшим снегом в первой половине ночи и температурой ночью -15…-17°C.

В Находке без осадков, ветер северный умеренный до сильного, температура ночью -12…-14°C, днем -2…-4°C.

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