Это нужно знать обязательно — 10 негласных правил поведения в тренажерном зале

Если на поверхности тренажеров остаются следы вашего пота, протрите их полотенцем. Кстати, во многих фитнес-клубах для этих целей продают одноразовые полотенца. Подстилайте под себя полотенце во время занятий, чтобы ваш пот не остался на тренажере. Влажный спортинвентарь — это не только неприятно, но и очень опасно для следующего спортсмена.