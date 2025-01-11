Ничего святого: кража в церкви попала на камеру во Владивостоке — видео

Posted 11 января, 08:23
Published 11 января, 08:23
Modified 13 января, 02:01
Updated 13 января, 02:01
Во Владивостоке 46-летний мужчина обратился в полицию с просьбой помочь найти его оставленные в церкви вещи. Как выяснилось, потерпевший оставил телефон на зарядке, а рядом — пакет с документами, и ненадолго отлучился.
К счастью, видеокамеры зафиксировали момент кражи. На записях видно, как неизвестный мужчина заметил оставленные вещи, взял их и скрылся с места преступления, предварительно перекрестившись.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и ищут украденное имущество. Устанавливается личность похитителя, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские призывают граждан быть внимательными и не оставлять свои вещи без присмотра.