Андрей Брик поздравил организаторов и участников митрополичьей рождественской ёлки

Posted 13 января, 01:54
Published 13 января, 01:54
Modified 15 января, 01:56
Updated 15 января, 01:56
В мероприятиях приняли участие глава города Владивостока Константин Шестаков, секретарь местного отделения «Единой России», председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, митрополит Владивостокский и Приморский Павел, викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий, представители воинских подразделений, общественных, ветеранских, патриотических объединений.
За три дня на представлении «Удивительная Рождественская история Кая и Герды» побывали порядка 3600 юных зрителей ― дети из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, сотрудников «Росгвардии» из Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, а также учащиеся воскресных школ края, воспитанники патриотических клубов, детского дома в поселке Новошахтинском.
Обращаясь к участникам мероприятия, секретарь Владивостокского отделения партии, председатель городской Думы Андрей Брик акцентировал важность сохранения духовных традиций, благодаря которым на протяжении многих веков из поколения в поколение передаются такие традиционные ценности, как любовь, дружба, вера, доброта, милосердие и взаимопомощь.
«Для вас, дорогие ребята, чьи папы и братья ― настоящие Герои, патриоты своего Отечества, которые сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции, ― организаторы подготовили подарки, игры, сюрпризы. Ведь новогодние и рождественские дни традиционно объединяют людей в их стремлении оказать помощь ближним, проявить к родным и близким людям самые теплые чувства, подарить всем праздник, наполненный теплом и радостью», ― подчеркнул Андрей Брик.
Гости мероприятия и зрители, родители детей высоко оценили профессиональный уровень подготовки мероприятий, выразив благодарность директору фонда «Татьянин день», координатору проектов фонда «Русь» Надежде Мамаевой, руководителю молодежного отдела Владивостокской епархии иерею Димитрию Винокурову за вклад в проведение мероприятий митрополичьей рождественской елки.
Во время спектаклей на сцене было задействовано около 300 артистов, представлявших театральные студии «Контакт», «Балаганчик», цирковую студию «Конфетти», танцевальную студию «Вихрь», хор «Алые паруса». Также в холле проводились творческие мастер-классы, хороводы, активные игры, встречи со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой.