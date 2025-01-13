Андрей Брик поздравил организаторов и участников митрополичьей рождественской ёлки

За три дня на представлении «Удивительная Рождественская история Кая и Герды» побывали порядка 3600 юных зрителей ― дети из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, сотрудников «Росгвардии» из Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, а также учащиеся воскресных школ края, воспитанники патриотических клубов, детского дома в поселке Новошахтинском.