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Posted 13 января, 00:17

Published 13 января, 00:17

Modified 13 января, 02:04

Updated 13 января, 02:04

Снег и резкие изменение температур ожидается в Приморском крае

Надвигается снежный циклон: внезапно потеплеет до нуля в Приморье — когда?

13 января 2025, 00:17

Снег и резкие изменение температур ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
«Адский» холод ослабит хватку, но перемены не обойдутся без снегопада в Приморском крае.

В регионе выходные оказались спокойными, но весьма морозными. Минимальные температуры упали до -30 °C. Однако днем погода успела побаловать приморцев. Кое-где воздух прогрелся до -2 °C.

Сегодня существенных изменений в синоптической обстановке не предвидится, сообщает «Примгидромет». Но во вторник, 14 января, китайский циклон принесет снег в некоторые районы края. Ночные морозы ослабят хватку, — -19 — -28 °C. Днем ожидается потепление до нуля.

Во Владивостоке начало рабочей недели не принесет сюрпризов. Воздух прогреется до -5 °C. Завтра станет еще теплее, — -3 — -6 °C.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Снег#Примгидромет#Морозы
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