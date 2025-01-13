Надвигается снежный циклон: внезапно потеплеет до нуля в Приморье — когда?

Сегодня существенных изменений в синоптической обстановке не предвидится, сообщает «Примгидромет». Но во вторник, 14 января, китайский циклон принесет снег в некоторые районы края. Ночные морозы ослабят хватку, — -19 — -28 °C. Днем ожидается потепление до нуля.