Надвигается снежный циклон: внезапно потеплеет до нуля в Приморье — когда?

Posted 13 января, 00:17
Published 13 января, 00:17
Modified 13 января, 02:04
Updated 13 января, 02:04
В регионе выходные оказались спокойными, но весьма морозными. Минимальные температуры упали до -30 °C. Однако днем погода успела побаловать приморцев. Кое-где воздух прогрелся до -2 °C.
Сегодня существенных изменений в синоптической обстановке не предвидится, сообщает «Примгидромет». Но во вторник, 14 января, китайский циклон принесет снег в некоторые районы края. Ночные морозы ослабят хватку, — -19 — -28 °C. Днем ожидается потепление до нуля.
Во Владивостоке начало рабочей недели не принесет сюрпризов. Воздух прогреется до -5 °C. Завтра станет еще теплее, — -3 — -6 °C.