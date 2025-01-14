Лучший город России - Владивосток, решили жители всей страны

Отметим, что в 2024 году Владивосток носил и почётное звание Молодёжной столицы России, которое гордо разделил с Москвой. Яркие мероприятия, прошедшие в дальневосточной столице, посетили более полумиллиона человек — не только приморцев, но и жителей ДФО и всей страны.