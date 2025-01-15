Дома для переселения из аварийного жилья введут в первом полугодии в столице Приморья

На Русской строится четыре дома для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. Строительно-монтажные работы возобновились здесь уже 2 января и не останавливались на протяжении всех новогодних праздников. В данный момент на объекте площадью 20 тысяч квадратных метров задействовано не менее 120 человек.