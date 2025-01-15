Дома для переселения из аварийного жилья введут в первом полугодии в столице Приморья

Posted 15 января, 00:26
Published 15 января, 00:26
Modified 15 января, 00:26
Updated 15 января, 00:26
На Русской строится четыре дома для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. Строительно-монтажные работы возобновились здесь уже 2 января и не останавливались на протяжении всех новогодних праздников. В данный момент на объекте площадью 20 тысяч квадратных метров задействовано не менее 120 человек.
«Ведётся внутренняя отделка, инженерия, дома готовы почти на 80%. Наша задача — в первом полугодии завершить все строительно-монтажные работы и ввести дома в эксплуатацию», — доложил министр строительства края Александр Москалёв.
Завершаются работы по внутриплощадочным инженерным системам. С 15 января специалисты приступят к прокладке электрических сетей, сборке водных распределительных устройств.
Секретарь регионального отделения «Единой России», глава Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря слаженной работе Правительства края, администрации города, контролирующих органов удалось увеличить количество бригад, объём работ совпадает с графиком.
«Налажена система финансирования, которая сдерживала срок строительства и не давала субподрядным организациям уверенности, что работы будут оплачены. Ведётся закупка необходимых строительных материалов, дверей, кафельной плитки. Высокая готовность четвертого дома, ведётся его чистовая отделка. Второй и третий дома подключены к отоплению, первый дом должны подключить к отоплению в январе и начать отделку», — подчеркнул губернатор.
В школе на Патрокле, по мнению главы региона, рабочие бригады еще недостаточно включились в работу после праздников. Олег Кожемяко поручил в течение недели сформировать суточно-недельные графики работ.
«Темпы наращиваются, важно, чтобы школа была сдана в срок. Будем контролировать работы, нужно быть в графике, в случае отставания — подтягивать его», — обозначил глава Приморья.
Отметим, строительство и капремонт школ являются партийным приоритетом на ближайшие годы и ключевым направлением народной программы «Единой России». На XXI Съезде партии Президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта, которую партия реализаует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные работы должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.