Звание почётных жителей Приморского края присвоят ветеранам войны

Posted 17 января, 05:16
Published 17 января, 05:16
Modified 17 января, 05:18
Updated 17 января, 05:18
Ветеранам Великой Отечественной войны в Приморском крае присвоят звание почётных жителей. Регион поддержал инициативу президента России Владимира Путина и Минобороны РФ, подчеркнув важность сохранения памяти о героях.
Как сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина, статус будет не только почётным: ветеранам назначат ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей. Сейчас идёт разработка нормативной базы, которая закрепит это решение.
— Каждый, кто сражался за свободу и независимость нашей страны, заслуживает такого признания, — отметила Щербина в своём Telegram-канале.