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Posted 17 января, 05:16

Published 17 января, 05:16

Modified 17 января, 05:18

Updated 17 января, 05:18

Звание почётных жителей Приморского края присвоят ветеранам войны

Звание почётных жителей Приморского края присвоят ветеранам войны

17 января 2025, 05:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Память
Ветераны Великой Отечественной войны в Приморском крае получат звания почётных жителей региона. Правительство края уже разрабатывает нормативно-правовую базу этого статуса.

Ветеранам Великой Отечественной войны в Приморском крае присвоят звание почётных жителей. Регион поддержал инициативу президента России Владимира Путина и Минобороны РФ, подчеркнув важность сохранения памяти о героях.

Как сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина, статус будет не только почётным: ветеранам назначат ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей. Сейчас идёт разработка нормативной базы, которая закрепит это решение.

— Каждый, кто сражался за свободу и независимость нашей страны, заслуживает такого признания, — отметила Щербина в своём Telegram-канале.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Ветераны#Память
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