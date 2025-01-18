Рыбалка на льду во Владивостоке: штрафы вместо улова

Posted 18 января, 06:19
Published 18 января, 06:19
Modified 18 января, 06:21
Updated 18 января, 06:21
С рыбаками-пешеходами беседовали, напоминая о правилах, а вот любителям комфорта, выехавшим на лёд на автомобилях, выписали штрафы. Размеры внушительные — от 1,5 до 50 тысяч рублей.
«В этом году лёд в Амурском и Уссурийском заливах остаётся непрочным. Призываем горожан соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Главная цель рейдов — сохранить здоровье и жизни горожан, которые недооценивают опасность прогулок и поездок по тонкому льду.