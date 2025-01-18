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Posted 18 января, 06:19

Published 18 января, 06:19

Modified 18 января, 06:21

Updated 18 января, 06:21

Рейды на льду акватории регулярно проходят во Владивостоке

Рыбалка на льду во Владивостоке: штрафы вместо улова

18 января 2025, 06:19
Фото: Vlc.

Рейды на льду акватории регулярно проходят во Владивостоке

Сюжет
Лед
Мягкая зима в Приморье радует теплом, но не рыбаков: лёд на заливах тонкий, а выезд на него строго запрещён. Администрация Владивостока совместно с ГИМС и полицией провела очередной рейд по безопасности на льду в районе станции Океанская.

С рыбаками-пешеходами беседовали, напоминая о правилах, а вот любителям комфорта, выехавшим на лёд на автомобилях, выписали штрафы. Размеры внушительные — от 1,5 до 50 тысяч рублей.

«В этом году лёд в Амурском и Уссурийском заливах остаётся непрочным. Призываем горожан соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Главная цель рейдов — сохранить здоровье и жизни горожан, которые недооценивают опасность прогулок и поездок по тонкому льду.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Рейд#Лед
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