Рыбалка на льду во Владивостоке: штрафы вместо улова

Рейды на льду акватории регулярно проходят во Владивостоке

Сюжет Лед

Мягкая зима в Приморье радует теплом, но не рыбаков: лёд на заливах тонкий, а выезд на него строго запрещён. Администрация Владивостока совместно с ГИМС и полицией провела очередной рейд по безопасности на льду в районе станции Океанская.

С рыбаками-пешеходами беседовали, напоминая о правилах, а вот любителям комфорта, выехавшим на лёд на автомобилях, выписали штрафы. Размеры внушительные — от 1,5 до 50 тысяч рублей. «В этом году лёд в Амурском и Уссурийском заливах остаётся непрочным. Призываем горожан соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло. Главная цель рейдов — сохранить здоровье и жизни горожан, которые недооценивают опасность прогулок и поездок по тонкому льду.