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Posted 19 января, 09:46

Published 19 января, 09:46

Modified 19 января, 09:50

Updated 19 января, 09:50

В Госдуме предложили сократить число экзаменов для девятиклассников

В Госдуме предложили сократить число экзаменов для девятиклассников

19 января 2025, 09:46
Сюжет
Госдума
Российские депутаты обсуждают новый законопроект, который может изменить систему сдачи ОГЭ. Предлагается оставить обязательными только два предмета — русский язык и математику.

Согласно пояснительной записке, реформа направлена на упрощение экзаменационной системы и увеличение числа выпускников, получающих аттестат об основном образовании. Инициатива также должна расширить доступ к профессиональному обучению в колледжах, особенно в регионах.

Артур Таймазов, депутат Госдумы, поддерживает изменения: «Нововведение снизит нагрузку на школьников и позволит больше молодёжи поступить в колледжи. Кроме того, количество бюджетных мест будет распределяться отдельно для жителей региона и приезжих».

Многие родители и педагоги критически относятся к сокращению экзаменов. Они считают, что упрощение системы приведёт к ещё большему снижению уровня знаний у школьников. «Четыре экзамена — это минимум, чтобы дети что-то учили. Теперь они вообще расслабятся», — пишут в социальных сетях.

В то же время некоторые семьи поддерживают идею, видя в ОГЭ лишь источник стресса. «Экзамены создают излишнее давление, превращая образование в натаскивание. Это убивает сам процесс обучения», — говорит один из родителей.

Помощник президента Владимир Мединский считает, что продолжительность школьного обучения также требует сокращения. По его мнению, 11-летнее образование — избыточно, и молодёжь должна раньше начинать профессиональную подготовку.

Однако преподаватели вузов отмечают, что уже сейчас выпускники школ приходят с недостаточной подготовкой. «Они не знают базовых вещей, которые должны были освоить ещё в школе», — жалуются педагоги.

Решение по сокращению ОГЭ ещё не принято, но дебаты вокруг этого законопроекта обещают быть жаркими.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Госдума#Россия#Реформа#Школьники#Экзамены#ОГЭ#Образование#НИ#Математика#Русский язык
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