В Госдуме предложили сократить число экзаменов для девятиклассников

Многие родители и педагоги критически относятся к сокращению экзаменов. Они считают, что упрощение системы приведёт к ещё большему снижению уровня знаний у школьников. «Четыре экзамена — это минимум, чтобы дети что-то учили. Теперь они вообще расслабятся», — пишут в социальных сетях.