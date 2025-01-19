В Госдуме предложили сократить число экзаменов для девятиклассников

Posted 19 января, 09:46
Published 19 января, 09:46
Modified 19 января, 09:50
Updated 19 января, 09:50
Согласно пояснительной записке, реформа направлена на упрощение экзаменационной системы и увеличение числа выпускников, получающих аттестат об основном образовании. Инициатива также должна расширить доступ к профессиональному обучению в колледжах, особенно в регионах.
Артур Таймазов, депутат Госдумы, поддерживает изменения: «Нововведение снизит нагрузку на школьников и позволит больше молодёжи поступить в колледжи. Кроме того, количество бюджетных мест будет распределяться отдельно для жителей региона и приезжих».
Многие родители и педагоги критически относятся к сокращению экзаменов. Они считают, что упрощение системы приведёт к ещё большему снижению уровня знаний у школьников. «Четыре экзамена — это минимум, чтобы дети что-то учили. Теперь они вообще расслабятся», — пишут в социальных сетях.
В то же время некоторые семьи поддерживают идею, видя в ОГЭ лишь источник стресса. «Экзамены создают излишнее давление, превращая образование в натаскивание. Это убивает сам процесс обучения», — говорит один из родителей.
Помощник президента Владимир Мединский считает, что продолжительность школьного обучения также требует сокращения. По его мнению, 11-летнее образование — избыточно, и молодёжь должна раньше начинать профессиональную подготовку.
Однако преподаватели вузов отмечают, что уже сейчас выпускники школ приходят с недостаточной подготовкой. «Они не знают базовых вещей, которые должны были освоить ещё в школе», — жалуются педагоги.
Решение по сокращению ОГЭ ещё не принято, но дебаты вокруг этого законопроекта обещают быть жаркими.