Эксперт ответил: Все, что вы хотели знать о тиграх, но боялись спросить

Именно так. Любое животное, которое по природе своей является жертвой, будет пытаться скрыться. А хищник воспринимает это как прямую угрозу и будет интересоваться. На самом деле бывают и случайные нападение. У нас сотрудник центра «Амурский тигр» подвергся такому нападению. Он участвовал в научном проекте по сбору продуктов жизнедеятельности на ДНК-анализ. И по методике там надо идти не по следам тигра, а от следов тигра. Но методика подразумевала еще, что след должен дать двух-трехдневной давности. А тут за самкой шел самец. И у них была любовь. И тут тигр и человек на гребне горы столкнулись. А когда дистанция менее 30 метров, нападение неизбежно. Тигр укусил за ногу, понял, что человек, и убежал. Но так как это было 30 километров от населенного пункта, были повреждены крупные связки и сосуды, то долго боролись за его жизнь, и в итоге все благополучно закончилось. Такие случаи тоже бывают. Поэтому если встретили следы тигра, нужно идти в другую сторону. Влево-вправо.