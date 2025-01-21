Константин Шестаков слово держит: в школе № 72 Владивостока возобновлены занятия

Корпус с бассейном (где и произошло в начале января частичное обрушение крыши) за неделю, пока ребята учились дистанционно, обнесли капитальным забором, вокруг здания усилена охрана, установлены камеры с круглосуточной трансляцией, выставлены ограждения и информационные таблички — эти работы глава Владивостока держал под личным контролем.