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Posted 21 января, 01:35

Published 21 января, 01:35

Modified 21 января, 01:38

Updated 21 января, 01:38

В школе № 72 Владивостока, где рухнула крыша над бассейном, возобновлены занятия

Константин Шестаков слово держит: в школе № 72 Владивостока возобновлены занятия

21 января 2025, 01:35

В школе № 72 Владивостока, где рухнула крыша над бассейном, возобновлены занятия

Сюжет
Школа
Ученики средней школы № 72 Владивостока с понедельника приступили к обучению в очной форме — уроки возобновлены, как и обещал глава Владивостока Константин Шестаков.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: неделя дистанционного обучения в школе завершена, учебный процесс, как и заявлял глава города Константин Шестаков, идёт в штатном режиме.

Корпус с бассейном (где и произошло в начале января частичное обрушение крыши) за неделю, пока ребята учились дистанционно, обнесли капитальным забором, вокруг здания усилена охрана, установлены камеры с круглосуточной трансляцией, выставлены ограждения и информационные таблички — эти работы глава Владивостока держал под личным контролем.

В конце прошлой недели в администрации Владивостока прошло совещание под председательством Константина Шестакова, на котором эксперты Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству (обследовавшие корпус с бассейном) озвучили своё заключение: обрушение кровли в спортивном корпусе не несет опасности для конструкции учебного корпуса и учащихся.

Также эксперты предложили укрепить кровлю в здании с бассейном. Эти работы будут выполнены, подчеркнул Константин Шестаков.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Школа
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