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Posted 22 января, 04:16

Published 22 января, 04:16

Modified 22 января, 04:18

Updated 22 января, 04:18

Приморские учёные раскрыли секрет саморегуляции популяции тигров

Приморские учёные раскрыли секрет саморегуляции популяции тигров

22 января 2025, 04:16
Сюжет
Амурский тигр
Сергей Арамилев поделился уникальными данными многолетних наблюдений. В заповеднике популяция тигров держится на уровне 12 особей уже три десятилетия.

Директор центра «Амурский тигр» развеял распространённое мнение о бесконтрольном росте численности амурских тигров в Приморье. По его словам, в регионе сформировалась естественная саморегулирующаяся система, которая не позволяет популяции увеличиваться бесконечно.

Руководитель центра приводит в пример Лазовский заповедник, где основным источником питания для хищников является пятнистый олень. Несмотря на отсутствие кабанов и влияния африканской чумы свиней, количество тигров остаётся неизменным на протяжении 30 лет.

Центр «Амурский тигр» отмечает, что на территории Приморского края обитает около 500 особей этого хищника. При этом природные условия региона для тигров являются экстремальными.

По данным исследований, амурский тигр — это реликтовый вид, оставшийся в Приморье после схода ледника. Изначально эти хищники были приспособлены к жизни в тропических джунглях, поэтому климат региона естественным образом ограничивает рост их популяции.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Исследования#Амурский тигр#Популяция#Тигры
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