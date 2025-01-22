Приморский эксперт развеял миф о немотивированных нападениях тигров

Posted 22 января, 00:41
Published 22 января, 00:41
Modified 22 января, 00:43
Updated 22 января, 00:43
Руководитель центра подчеркивает, что ни одно нападение тигра не происходит без веской причины. Первой и самой опасной причиной является попытка человека отобрать у хищника его добычу. Второй фактор — это приближение людей к тигрятам, что провоцирует защитную реакцию тигрицы.
Третьей причиной конфликтов становятся собаки без привязи, которые при встрече с тигром прячутся за своими хозяевами. Четвертая причина — ранения хищников, полученные от браконьеров или в результате ДТП, после которых животные становятся особенно опасными.
Центр «Амурский тигр» отмечает, что все эти ситуации можно предотвратить при соблюдении простых правил безопасности. Директор центра рекомендует не преследовать хищников по следам и немедленно сообщать в специальные службы о встречах с ранеными животными.