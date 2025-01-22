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Posted 22 января, 00:41

Published 22 января, 00:41

Modified 22 января, 00:43

Updated 22 января, 00:43

Приморский эксперт развеял миф о немотивированных нападениях тигров

Приморский эксперт развеял миф о немотивированных нападениях тигров

22 января 2025, 00:41
Сюжет
Безопасность
Центр «Амурский тигр» представил анализ всех случаев нападения тигров на людей в Приморском крае. Директор центра Сергей Арамилев назвал четыре основные причины конфликтных ситуаций с хищниками.

Руководитель центра подчеркивает, что ни одно нападение тигра не происходит без веской причины. Первой и самой опасной причиной является попытка человека отобрать у хищника его добычу. Второй фактор — это приближение людей к тигрятам, что провоцирует защитную реакцию тигрицы.

Третьей причиной конфликтов становятся собаки без привязи, которые при встрече с тигром прячутся за своими хозяевами. Четвертая причина — ранения хищников, полученные от браконьеров или в результате ДТП, после которых животные становятся особенно опасными.

Центр «Амурский тигр» отмечает, что все эти ситуации можно предотвратить при соблюдении простых правил безопасности. Директор центра рекомендует не преследовать хищников по следам и немедленно сообщать в специальные службы о встречах с ранеными животными.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Безопасность#Животные#Россия#Амурский тигр#Восток-Медиа#Нападения#Тигры
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