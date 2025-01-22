Приморский эксперт развеял миф о немотивированных нападениях тигров

Руководитель центра подчеркивает, что ни одно нападение тигра не происходит без веской причины. Первой и самой опасной причиной является попытка человека отобрать у хищника его добычу. Второй фактор — это приближение людей к тигрятам, что провоцирует защитную реакцию тигрицы.