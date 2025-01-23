Владивосток: Снежный экзамен для городских служб сдан на отлично

Posted 23 января, 00:44
Published 23 января, 00:44
Modified 23 января, 00:46
Updated 23 января, 00:46
Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ) оперативно среагировало на изменения погодных условий. На улицы Владивостока было выведено 174 единицы спецтехники, включая пескоразбрасыватели, трактора-щётки и погрузчики.
Специалисты сосредоточились на обработке опасных участков, спусках, подъёмах и центральных улицах города. Реагенты распределили на ключевых магистралях: улицах Стрельникова, Крыгина, Казанской, Токаревской кошке, Нейбута и других.
В городе действовал оперативный штаб, который в режиме реального времени контролировал ситуацию и корректировал маршруты спецтехники. Синоптики отмечали, что за период снегопада выпало от 0,5 до 1,5 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 0,5-1,5 см.
Благодаря профессионализму городских служб, дорожная обстановка оставалась стабильной. Серьёзных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано не было, движение транспорта осуществлялось без существенных затруднений. Вчерашний день наглядно продемонстрировал, что Владивосток способен эффективно противостоять природным вызовам.