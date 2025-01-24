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Posted 24 января, 00:43

Published 24 января, 00:43

Modified 24 января, 00:45

Updated 24 января, 00:45

«Амурский тигр» раскрыл причины конфликтов с тиграми в селах Дальнего Востока

«Амурский тигр» раскрыл причины конфликтов с тиграми в селах Дальнего Востока

24 января 2025, 00:43
Сюжет
Собаки
Центр «Амурский тигр» проанализировал ситуации с нападением хищников на домашних животных. По словам директора центра, большинство инцидентов происходит из-за безответственного отношения хозяев к питомцам.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в своем интервью отмечает случаи нападений тигров на собак, охраняющих участки по программе «Дальневосточный гектар». Владельцы земель зачастую оставляют животных без присмотра на длительное время, создавая провокационные ситуации.

Центр «Амурский тигр» обращает внимание, что тигр уничтожает собак не столько ради пищи, сколько как своих пищевых конкурентов — одомашненных волков. При этом съедает добычу, следуя природному принципу не оставлять напрасных жертв.

Руководство центра призывает владельцев земельных участков ответственно относиться к содержанию домашних животных и не оставлять их без присмотра в местах обитания хищников.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Россия#Собаки#Амурский тигр#Домашние животные#Тигры
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