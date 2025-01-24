Сергей Арамилев развенчал мифы о голодных тиграх в Приморье

Центр «Амурский тигр» сообщает, что популяция хищников в регионе находится в пределах естественной нормы — около 500 особей. По словам Сергея Арамилева, численность тигров никогда не станет бесконечно большой благодаря естественной саморегуляции. В качестве примера он приводит ситуацию в Лазовском заповеднике, где на протяжении 30 лет стабильно обитает одно и то же количество тигров — 12 особей.