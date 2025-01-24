Сергей Арамилев развенчал мифы о голодных тиграх в Приморье

Posted 24 января, 07:23
Published 24 января, 07:23
Modified 24 января, 07:25
Updated 24 января, 07:25
Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев опроверг распространенное мнение о том, что амурские тигры выходят к людям из-за голода и отсутствия пищи в лесу. По его словам, все отловленные особи и животные, зафиксированные фотоловушками, находились в хорошей физической форме.
Руководитель центра подчеркивает, что хищникам хватает добычи в естественной среде обитания, хотя её количество может быть меньше привычного. При этом истощение тигров, если и наблюдалось, то исключительно по причине полученных ранений, а не из-за недостатка пищи.
Центр «Амурский тигр» сообщает, что популяция хищников в регионе находится в пределах естественной нормы — около 500 особей. По словам Сергея Арамилева, численность тигров никогда не станет бесконечно большой благодаря естественной саморегуляции. В качестве примера он приводит ситуацию в Лазовском заповеднике, где на протяжении 30 лет стабильно обитает одно и то же количество тигров — 12 особей.