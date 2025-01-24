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Posted 24 января, 07:23

Published 24 января, 07:23

Modified 24 января, 07:25

Updated 24 января, 07:25

Сергей Арамилев развенчал мифы о голодных тиграх в Приморье

Сергей Арамилев развенчал мифы о голодных тиграх в Приморье

24 января 2025, 07:23
Сюжет
Амурский тигр
Центр «Амурский тигр» представил результаты многолетних наблюдений за популяцией тигров в Приморье. За последние пять лет не зафиксировано ни одного случая выхода истощенных хищников в населенные пункты.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев опроверг распространенное мнение о том, что амурские тигры выходят к людям из-за голода и отсутствия пищи в лесу. По его словам, все отловленные особи и животные, зафиксированные фотоловушками, находились в хорошей физической форме.

Руководитель центра подчеркивает, что хищникам хватает добычи в естественной среде обитания, хотя её количество может быть меньше привычного. При этом истощение тигров, если и наблюдалось, то исключительно по причине полученных ранений, а не из-за недостатка пищи.

Центр «Амурский тигр» сообщает, что популяция хищников в регионе находится в пределах естественной нормы — около 500 особей. По словам Сергея Арамилева, численность тигров никогда не станет бесконечно большой благодаря естественной саморегуляции. В качестве примера он приводит ситуацию в Лазовском заповеднике, где на протяжении 30 лет стабильно обитает одно и то же количество тигров — 12 особей.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Амурский тигр#Восток-Медиа
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