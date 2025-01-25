Новый символ Русского острова: гигантский флаг РФ подняли над кампусом ДВФУ

Posted 25 января, 00:00
Published 25 января, 00:00
Modified 26 января, 00:33
Updated 26 января, 00:33
Участие в праздничном событии приняли несколько сотен студентов и сотрудников университета. Ректор ДВФУ Борис Коробец вместе с представителями патриотических студенческих объединений вуза дал старт торжественному мероприятию, и триколор под слова гимна Российской Федерации поднялся к вершине 50-метрового флагштока.
«Сегодня в самом сердце кампуса ДВФУ появился новый символ, объединяющий всех нас. Теперь российский триколор можно увидеть практически из любой точки кампуса, он встречает всех гостей острова и приветствует корабли, которые заходят в порт Владивосток. Я уверен, что наш флаг на берегу Тихого океана будет символом единства сообщества студентов, преподавателей, ученых и выпускников нашего замечательного университета», — отметил Борис Коробец.
Государственный флаг России подняли на флагштоке, оснащенном современным оборудованием: электролебедкой, системой наружной подсветки, обеспечивающей видимость знамени в любое время суток, а также специальными заградительными огнями для обеспечения безопасности воздушного движения.
Отметим, кампус Дальневосточного федерального университета расположен в одном из красивейших мест страны — на Русском острове на берегу Тихого океана. В распоряжении жителей и гостей кампуса 7 тысяч жилых комнат, 380 учебных аудиторий, конференц-залы на 2,7 тысяч человек, набережная длиной 1200 метров, парковая зона, 3 спорткомплекса, стадион, 2 отдельных тренажерных зала, 3 бассейна и множество открытых площадок для занятий разными видами спорта. Для быстрого перемещения по кампусу все желающие могут воспользоваться бесплатными шаттлами.