zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 00:00

Published 25 января, 00:00

Modified 26 января, 00:33

Updated 26 января, 00:33

Новый символ Русского острова: гигантский флаг РФ подняли над кампусом ДВФУ

Новый символ Русского острова: гигантский флаг РФ подняли над кампусом ДВФУ

25 января 2025, 00:00
Сюжет
ДВФУ
День студенчества в России стартовал с торжественной церемонии подъема гигантского триколора в кампусе Дальневосточного федерального университета. Флаг площадью более 150 квадратных метров станет новым символом Русского острова.

Участие в праздничном событии приняли несколько сотен студентов и сотрудников университета. Ректор ДВФУ Борис Коробец вместе с представителями патриотических студенческих объединений вуза дал старт торжественному мероприятию, и триколор под слова гимна Российской Федерации поднялся к вершине 50-метрового флагштока.

«Сегодня в самом сердце кампуса ДВФУ появился новый символ, объединяющий всех нас. Теперь российский триколор можно увидеть практически из любой точки кампуса, он встречает всех гостей острова и приветствует корабли, которые заходят в порт Владивосток. Я уверен, что наш флаг на берегу Тихого океана будет символом единства сообщества студентов, преподавателей, ученых и выпускников нашего замечательного университета», — отметил Борис Коробец.

Государственный флаг России подняли на флагштоке, оснащенном современным оборудованием: электролебедкой, системой наружной подсветки, обеспечивающей видимость знамени в любое время суток, а также специальными заградительными огнями для обеспечения безопасности воздушного движения.

Отметим, кампус Дальневосточного федерального университета расположен в одном из красивейших мест страны — на Русском острове на берегу Тихого океана. В распоряжении жителей и гостей кампуса 7 тысяч жилых комнат, 380 учебных аудиторий, конференц-залы на 2,7 тысяч человек, набережная длиной 1200 метров, парковая зона, 3 спорткомплекса, стадион, 2 отдельных тренажерных зала, 3 бассейна и множество открытых площадок для занятий разными видами спорта. Для быстрого перемещения по кампусу все желающие могут воспользоваться бесплатными шаттлами.

Читайте также:
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#ДВФУ#Студенты#Русский остров#Кампус#Триколор#Тихий океан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Черторинский Эдуард Андреевич

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика