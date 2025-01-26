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Posted 26 января, 00:32

Published 26 января, 00:32

Modified 26 января, 00:34

Updated 26 января, 00:34

Январская жара продолжает властвовать в Приморском крае

Солнце греет весной: какая погода ждет жителей Приморья — прогноз на сегодня

26 января 2025, 00:32

Январская жара продолжает властвовать в Приморском крае

Сюжет
Циклон
Аномальное потепление продолжается в Приморском крае. В некоторых районах столбики термометров устремятся ввысь к +3 градусам по Цельсию.

Сегодня, 26 января, в регионе -33 °C сменятся оттепелью, которая стала обыденностью в январе. Суббота обойдется без осадков, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке будет дуть умеренный северный ветер. Воздух прогреется до -3 °C. В Уссурийске слабое дуновение сменится умеренный. К обеду станет теплее, — -4 — -6 °C. В Находке тоже задует умеренный ветер. Максимальный температурный фон достигнет +3 °C.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Находка#Уссурийск#Циклон#Снегопад#Примгидромет#Температура
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