Солнце греет весной: какая погода ждет жителей Приморья — прогноз на сегодня

Во Владивостоке будет дуть умеренный северный ветер. Воздух прогреется до -3 °C. В Уссурийске слабое дуновение сменится умеренный. К обеду станет теплее, — -4 — -6 °C. В Находке тоже задует умеренный ветер. Максимальный температурный фон достигнет +3 °C.