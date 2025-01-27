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Posted 27 января, 09:53

Published 27 января, 09:53

Modified 27 января, 09:55

Updated 27 января, 09:55

Конкурс на благоустройство дворов и территорий запустили во Владивостоке

Конкурс на благоустройство дворов и территорий запустили во Владивостоке

27 января 2025, 09:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Гранты
В 2025 году ТОСы Владивостока получат возможность получить до полутора миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Один из ТОСов уже трижды получал финансирование. Программу поддерживает глава города Константин Шестаков.

Владивосток продолжает активно развивать программу территориального общественного самоуправления (ТОС). В 2025 году ТОСы Владивостока получат возможность участвовать в краевом конкурсе, в котором можно выиграть до полутора миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Это позволит жителям самим решать, какие проекты наиболее актуальны для их территорий. Установка видеонаблюдения, детских и спортивных площадок, освещение, ремонт тротуаров и асфальтирование дорог — лишь некоторые из инициатив, которые активно реализуют в этом направлении.

ТОС «Нерчинская, 42» уже три года подряд участвует в краевом конкурсе проектов и получает гранты на благоустройство своей территории. На выделенные средства там уже установили камеры видеонаблюдения, благоустроили площадку рядом с домом и провели работы по улучшению контейнерной площадки.

Видео: shestakov_blog.

На сегодняшний день во Владивостоке функционирует 119 ТОСов, в которых участвуют почти 42 тысячи жителей. За последние три года в городе удалось реализовать 171 проект благоустройства, это стало возможным благодаря поддержке как местной администрации, так и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На девятом форуме «Живем в Приморье. Решаем вместе», прошедшем в декабре, губернатор подчеркнул важность инициатив граждан в преобразовании региона.

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что активное участие жителей в создании и реализации проектов гарантирует бережное отношение к результатам работы. Он также рассказал о возможности софинансирования для ТОСов в следующем году: инициативным жителям выделят деньги на проведение мероприятий и акций. Это позволит активистам организовывать мероприятия на своих территориях.

Программа грантов для ТОСов действует ежегодно, и в 2024 году поддержка была оказана 345 заявкам, из которых 72 поступили от владивостокских ТОС. Эти средства направлены на благоустройство территорий, установку детских и спортивных площадок, а также на другие важные проекты.

В 2024 году Владивосток под руководством мэра Константина Шестакова заметно преобразился благодаря активному взаимодействию с территориальными общественными самоуправлениями. К примеру, в Первореченском районе удалось реализовать более 50 проектов благоустройства, включая 17 инициатив, поддержанных грантами от правительства Приморья. 23 двора обновили в рамках программы «1000 дворов». За год в районе отремонтировали школы и детские сады, благоустроили общественные пространства и обновили коммунальную инфраструктуру. Также в 2024 году построили насосную станцию, которая улучшила водоснабжение района.

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