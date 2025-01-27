Конкурс на благоустройство дворов и территорий запустили во Владивостоке

Владивосток продолжает активно развивать программу территориального общественного самоуправления (ТОС). В 2025 году ТОСы Владивостока получат возможность участвовать в краевом конкурсе, в котором можно выиграть до полутора миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Это позволит жителям самим решать, какие проекты наиболее актуальны для их территорий. Установка видеонаблюдения, детских и спортивных площадок, освещение, ремонт тротуаров и асфальтирование дорог — лишь некоторые из инициатив, которые активно реализуют в этом направлении.