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Posted 28 января, 02:54

Published 28 января, 02:54

Modified 28 января, 04:32

Updated 28 января, 04:32

Мощную метель достойно встретили во Владивостоке

Мощную метель достойно встретили во Владивостоке

28 января 2025, 02:54
Фото: zr.media.
Сюжет
Пробки
Циклон, который наделал немало шуму, обрушился на Владивосток. Но, как оказалось, город был готов к жутким осадкам.

Дальневосточная столица оказалась во власти циклона, который уже успел натворить дел в муниципалитете. Однако, судя по словам приморцев, обстановка во Владивостоке весьма спокойная. В городе наблюдаются пробки, но, например в центре, машины передвигаются без проблем.

Более того, маршрутные автобусы ездят без перебоев. В разных районах трудится спецтехника.

Получается, старания властей были не напрасны. Ведь муниципальные службы начали противостоять бушующей стихи еще минувшей ночью.

Дорожники из «Содержание городских территорий» заблаговременно обработали дороги и опасные участки реагентами. Сейчас 170 единиц техники борются со снегом.

Сотрудники организации «Зеленый Владивосток» с раннего утра чистят тротуары и городские лестницы, ведущие к социально значимым объектам.

Также в краевой столице будет функционировать оперштаб для координации работы спецслужб.

В городе развернут оперативный штаб, который скоординирует работу всех служб.

«Сообщить о нештатных ситуациях, связанных с непогодой, можно по телефону 8 (423) 2222-333 или через чат-бот в Telegram @SnowVL_bot», — подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Пробки#Циклон#Непогода#Дорожники#Спецтехника#Зеленый Владивосток#Свободное посещение
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