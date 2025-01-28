Мощную метель достойно встретили во Владивостоке

Дальневосточная столица оказалась во власти циклона, который уже успел натворить дел в муниципалитете. Однако, судя по словам приморцев, обстановка во Владивостоке весьма спокойная. В городе наблюдаются пробки, но, например в центре, машины передвигаются без проблем.