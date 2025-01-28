Снег и ветер ударят по некоторым районам Приморья — прогноз

Сюжет Безопасность

Осадки и ветер останутся в Приморье ещё как минимум на день. Синоптики сообщают о том, что непогода задержится в некоторых районах края.

30 января в Приморском крае погоду будет определять тыловая часть циклона. В центральных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью составит -11…-22°C, днём -3…-12°C. Во Владивостоке переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -12…-14°C, днём -6…-8°C. В Уссурийске также переменная облачность и гололедица, температура ночью -15…-17°C, днём -6…-8°C. В Находке ожидается аналогичная погода: переменная облачность без осадков, температура ночью -10…-12°C, днём -5…-7°C.