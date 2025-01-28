В школу идем по желанию: мэр рассказал о последствиях непогоды во Владивостоке

Мэр дальневосточной столицы следит за синоптической ситуацией в городе. Глава муниципалитета заявил, что пик активности циклона прогнозируется с 13 до 16 часов. Именно поэтому работодателям рекомендуется отпустить сотрудников пораньше. Еще Константин Шестаков сообщил о том, что завтра, 29 января, посещение детских садов и школ будет свободным, как и сегодня.