Долой непогоду: тысячи кубометров вывезли из Владивостока после метели

Сюжет Снег

Синоптическая обстановка постепенно налаживается после непогоды. Снегопад сошел на нет и не оставил негативного следа во Владивостоке.

Прошлая ночь оказалась весьма продуктивной для сотрудников муниципальных служб в дальневосточной столице. Дорожники, — по поручению главы города Константина Шестакова, — очистили Владивосток от 2 000 кубометров снега. Также рабочие повторно обработали реагентами улицы и проезды к социально значимым объектам. Не остались без внимания тротуары, подземные переходы, виадуки и автобусные остановки. Утром к аналогичным работам приступят управляющие компании. «О любых проблемах с уборкой снега можно сообщить об этом можно в специальный чат-бот — @SnowVL_bot», — напомнили в пресс-службе мэрии.