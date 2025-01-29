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Posted 28 января, 23:52

Published 28 января, 23:52

Modified 28 января, 23:54

Updated 28 января, 23:54

Долой непогоду: тысячи кубометров вывезли из Владивостока после метели

Долой непогоду: тысячи кубометров вывезли из Владивостока после метели

28 января 2025, 23:52
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
Сюжет
Снег
Синоптическая обстановка постепенно налаживается после непогоды. Снегопад сошел на нет и не оставил негативного следа во Владивостоке.

Прошлая ночь оказалась весьма продуктивной для сотрудников муниципальных служб в дальневосточной столице. Дорожники, — по поручению главы города Константина Шестакова, — очистили Владивосток от 2 000 кубометров снега.

Также рабочие повторно обработали реагентами улицы и проезды к социально значимым объектам. Не остались без внимания тротуары, подземные переходы, виадуки и автобусные остановки.

Утром к аналогичным работам приступят управляющие компании.

«О любых проблемах с уборкой снега можно сообщить об этом можно в специальный чат-бот — @SnowVL_bot», — напомнили в пресс-службе мэрии.
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Уборка снега#Константин Шестаков#Снег#Метель#Чат-бот
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