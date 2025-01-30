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Posted 30 января, 05:32

Published 30 января, 05:32

Modified 30 января, 05:34

Updated 30 января, 05:34

Во Владивостоке ведётся активная работа по расчистке русел рек

Константин Шестаков: Владивосток защитим от подтоплений — видео

30 января 2025, 05:32
Фото: shestakov_blog.

Во Владивостоке ведётся активная работа по расчистке русел рек

Работы по расчистке русел рек Владивостока, начатые еще в прошлом году, не прекращаются даже зимой. Глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, как важны эти мероприятия для краевого центра, который давно пора защитить от подтоплений.

В своём официальном telegram-канале Константин Шестаков рассказал: расчистка и дноуглубление рек в городе ведутся по поручению губернатора Приморья. С начала 2025 года техника работает на протоке Соленой. Уже расчищено 60 метров русла, изъято 450 кубических метров смешанного грунта.

Видео: shestakov_blog.
— Протока Соленая стала третьим участком, где проводятся работы по недопущению возможных подтоплений территорий во время сильных дождей. Ранее прочищены были реки Песчанка и Богатая, — отметил глава Владивостока.

Также Константин Владимирович рассказал, что за весь период проведения работ специалистами ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций полностью приведено в порядок, расчищено, избавлено от мусора и хлама более 9 километров русел рек Владивостока, изъято более 124 тысяч кубических метров смешанного грунта.

Когда работы на протоке Соленой будут завершены, отметил глава краевого центра, техника и специалисты отправятся на Первую речку и речку Объяснения, которые тоже будут приведены в порядок.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Константин Шестаков#Очистка рек
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