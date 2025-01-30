Прямые рейсы до курорта мирового класса станут доступны жителям Приморья в 2025 году

Posted 30 января, 05:03
Published 30 января, 05:03
Modified 30 января, 08:48
Updated 30 января, 08:48
Дальневосточную столицу и город Вонсан может связать авиасообщение уже в 2025 году, сообщает представительство МИД России во Владивостоке. Между странами ведутся переговоры. Более того, в Генеральном консульстве КНДР подтвердили информацию.
Стоит отметить, что данный маршрут является весьма актуальным, ведь в Северной Корее строится курорт «Вонсан-Кальма». Комплекс, который возводится, учитывая лучшие мировые стандарты, будет готов к эксплуатации уже через несколько месяцев.
В июле в дружественной стране начинается туристический сезон. Корейская сторона надеется, что к концу весны между Владивостоком и Вонсаном будут курсировать авиалайнеры.