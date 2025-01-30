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Posted 30 января, 05:03

Published 30 января, 05:03

Modified 30 января, 08:48

Updated 30 января, 08:48

Прямые рейсы до курорта мирового класса станут доступны жителям Приморья в 2025 году

Прямые рейсы до курорта мирового класса станут доступны жителям Приморья в 2025 году

30 января 2025, 05:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
В течение нескольких месяцев между Северной Кореей и Приморским краем начнут курсировать самолеты. Жители региона смогут прямым рейсом добраться до сказочного курорта.

Дальневосточную столицу и город Вонсан может связать авиасообщение уже в 2025 году, сообщает представительство МИД России во Владивостоке. Между странами ведутся переговоры. Более того, в Генеральном консульстве КНДР подтвердили информацию.

Стоит отметить, что данный маршрут является весьма актуальным, ведь в Северной Корее строится курорт «Вонсан-Кальма». Комплекс, который возводится, учитывая лучшие мировые стандарты, будет готов к эксплуатации уже через несколько месяцев.

В июле в дружественной стране начинается туристический сезон. Корейская сторона надеется, что к концу весны между Владивостоком и Вонсаном будут курсировать авиалайнеры.

#Общество#Приморский край#Туризм#Владивосток#Новости#КНДР#Авиасообщение
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