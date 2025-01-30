Тайфуны встретим во всеоружии: русла рек активно расчищают во Владивостоке — видео

Во Владивостоке продолжают активную работу по расчистке русел рек и дноуглублению водоемов. С начала 2025 года специалисты работают на протоке Соленой, там уже расчистили 60 метров русла и изъяли 450 кубических метров смешанного грунта. Эти меры направлены на то, чтобы предотвратить возможные подтопления территорий во время сильных дождей.