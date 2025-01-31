Пособия и материнский капитал повысят на 9,5% в Приморье

Материнский капитал также вырастет на 9,5%. Теперь сумма на первого ребёнка составит 690 266 рублей. Если семья не получала сертификат на первого ребёнка, то на второго она сможет получить 912 200 рублей. Если сертификат уже оформлен, при рождении второго ребёнка семья получит дополнительно почти 222 тысячи рублей.