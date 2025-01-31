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Posted 31 января, 11:03

Published 31 января, 11:03

Modified 31 января, 11:05

Updated 31 января, 11:05

Пособия и материнский капитал повысят на 9,5% в Приморье

Пособия и материнский капитал повысят на 9,5% в Приморье

31 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Инфляция
С 1 февраля 2025 года в России увеличат более 40 видов пособий и выплат на 9,5%. Это решение поможет семьям справиться с инфляцией.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля 2025 года более 40 видов пособий и выплат вырастут на 9,5%. Это касается единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком и выплат для ветеранов.

Также расширился список пособий, которые будут индексироваться. Теперь ежегодно будут увеличиваться выплаты на детей с инвалидностью и инвалидов с детства I группы. С 1 февраля такие выплаты составят 10 950 рублей.

Материнский капитал также вырастет на 9,5%. Теперь сумма на первого ребёнка составит 690 266 рублей. Если семья не получала сертификат на первого ребёнка, то на второго она сможет получить 912 200 рублей. Если сертификат уже оформлен, при рождении второго ребёнка семья получит дополнительно почти 222 тысячи рублей.

#Общество#Приморский край#Новости#Инфляция#Индексация#Ветераны#Пособия#Материнский капитал
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