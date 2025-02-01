zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 11:55

Published 1 февраля, 11:55

Modified 1 февраля, 11:57

Updated 1 февраля, 11:57

С мощной магнитной бури начался февраль в Приморье

С мощной магнитной бури начался февраль в Приморье

1 февраля 2025, 11:55
В эту субботу, 1 февраля, ожидаются магнитные бури уровня G1. Они продлятся до конца дня, после чего начнут ослабевать.

Время их активности — начиная с 07:00 и до 19:00 поместному времени. После этого интенсивность геомагнитных возмущений постепенно начнет снижаться. Тем не менее, воскресенье обещает быть спокойным в плане геомагнитной обстановки, и вероятность новых бурь в этот день составляет всего 21%, сообщает «Новые Известия».

По словам терапевта Андрея Кондрахина, магнитные бури не представляют опасности для здоровых людей, но могут усилить дискомфорт у тех, кто страдает инфекциями, синдромом хронической усталости, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. Люди могут почувствовать слабость, сонливость и головные боли.

Чтобы поддержать организм в этот период, врач советует обратить внимание на витаминотерапию. Особенно важно следить за уровнем витамина Д3, так как в зимние месяцы его может не хватать. Также терапевт рекомендует в этот день сократить рабочую нагрузку и постараться отдыхать.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Бурятия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Черторинский Эдуард Андреевич

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика