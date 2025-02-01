С мощной магнитной бури начался февраль в Приморье

Время их активности — начиная с 07:00 и до 19:00 поместному времени. После этого интенсивность геомагнитных возмущений постепенно начнет снижаться. Тем не менее, воскресенье обещает быть спокойным в плане геомагнитной обстановки, и вероятность новых бурь в этот день составляет всего 21%, сообщает «Новые Известия».