С мощной магнитной бури начался февраль в Приморье

Posted 1 февраля, 11:55
Published 1 февраля, 11:55
Modified 1 февраля, 11:57
Updated 1 февраля, 11:57
Время их активности — начиная с 07:00 и до 19:00 поместному времени. После этого интенсивность геомагнитных возмущений постепенно начнет снижаться. Тем не менее, воскресенье обещает быть спокойным в плане геомагнитной обстановки, и вероятность новых бурь в этот день составляет всего 21%, сообщает «Новые Известия».
По словам терапевта Андрея Кондрахина, магнитные бури не представляют опасности для здоровых людей, но могут усилить дискомфорт у тех, кто страдает инфекциями, синдромом хронической усталости, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. Люди могут почувствовать слабость, сонливость и головные боли.
Чтобы поддержать организм в этот период, врач советует обратить внимание на витаминотерапию. Особенно важно следить за уровнем витамина Д3, так как в зимние месяцы его может не хватать. Также терапевт рекомендует в этот день сократить рабочую нагрузку и постараться отдыхать.