Снежные страдания начинаются: жуткие морозы ударят по Приморью

Сегодня и завтра, 3 и 4 февраля, циклон испортит погоду в регионе, сообщили в «Примгидромете». В центре и на востоке края уже начался снегопад, который в ближайшее время распространится почти по всем районам. Осадки пройдут мимо крайнего юга и запада. Максимальные температуры достигнут -5 — -8 °С. Минимальные значения будут колебаться от -8 — -23 °С. Также в Приморье станет ветрено.