Больше чем просто символ: «тигриное» мороженое появится в Приморье

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера Амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Оценивать работы будет экспертная комиссия, в которую войдут представители «Фабрики мороженого», Центра «Амурский тигр», ведущих СМИ Приморского края и ВУЗов региона. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.