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Posted 7 февраля, 02:54

Published 7 февраля, 02:54

Modified 7 февраля, 02:56

Updated 7 февраля, 02:56

Новая спецтехника для вывоза ТКО поступила во Владивосток

Глава Владивостока Константин Шестаков: вывоз ТКО — под особый контроль

7 февраля 2025, 02:54

Новая спецтехника для вывоза ТКО поступила во Владивосток

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Вывоз мусора
Во Владивосток из Белоруссии поступила новая техника, которая сделает более эффективной и масштабной вывоз из города твёрдых коммунальных отходов. Глава краевого центра Константин Шестаков особо отметил: вопросы санитарного состояния города берутся под строгий контроль.

Глава Владивостока и его команда огромное внимание уделяют санитарному состоянию столицы ДФО — и работают над улучшением ситуации с вывозом мусора, ТКО с улиц города совместно с правительством Приморского края.

Новую технику для Владивостока закупили именно по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.

— Современные машины поступили на вооружение муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», — рассказал Константин Шестаков. При этом глава города особо подчеркнул: принято решение на базе СГТ открыть специализированное подразделение, которое будет заниматься вывозом твердых коммунальных отходов.

Симпатичные зелёные машинки, произведённые на Минском автозаводе, уже в скором времени забегают по дорогам Владивостока. Они небольшие, но мощные (вместимость прессованных отходов в них увеличена с трёх до пяти тонн), причём часть спецавтомобилей имеет поворотную заднюю ось, а это значит, что им будет удобно работать даже на узких межквартальных улицах и внутри дворов города.

В «СГТ» отметили, что рабочие успели оценить новую технику и её преимущества, и уже готовятся к выходу на маршруты.

Владивосток постоянно очищают от мусора, незаконной рекламы, заброшенных машин и гаражей, ликвидируют свалки покрышек. Глава города Константин Шестаков держит эту работу под личным контролем.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Вывоз мусора#Константин Шестаков#Вывоз ТБО
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