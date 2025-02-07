Глава Владивостока Константин Шестаков: вывоз ТКО — под особый контроль

Posted 7 февраля, 02:54
Published 7 февраля, 02:54
Modified 7 февраля, 02:56
Updated 7 февраля, 02:56
Глава Владивостока и его команда огромное внимание уделяют санитарному состоянию столицы ДФО — и работают над улучшением ситуации с вывозом мусора, ТКО с улиц города совместно с правительством Приморского края.
Новую технику для Владивостока закупили именно по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.
— Современные машины поступили на вооружение муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», — рассказал Константин Шестаков. При этом глава города особо подчеркнул: принято решение на базе СГТ открыть специализированное подразделение, которое будет заниматься вывозом твердых коммунальных отходов.
Симпатичные зелёные машинки, произведённые на Минском автозаводе, уже в скором времени забегают по дорогам Владивостока. Они небольшие, но мощные (вместимость прессованных отходов в них увеличена с трёх до пяти тонн), причём часть спецавтомобилей имеет поворотную заднюю ось, а это значит, что им будет удобно работать даже на узких межквартальных улицах и внутри дворов города.
В «СГТ» отметили, что рабочие успели оценить новую технику и её преимущества, и уже готовятся к выходу на маршруты.
Владивосток постоянно очищают от мусора, незаконной рекламы, заброшенных машин и гаражей, ликвидируют свалки покрышек. Глава города Константин Шестаков держит эту работу под личным контролем.