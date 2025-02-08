Последние удары зимы: в Приморье ожидается снег и гололедица

Posted 8 февраля, 02:53
Published 8 февраля, 02:53
Modified 8 февраля, 02:58
Updated 8 февраля, 02:58
Северо-западный ветер будет умеренным, а на побережье усилится до сильного. Температура воздуха составит от -1 до -10°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется, небо будет переменно облачным. Ожидается сильный северо-западный ветер, температура воздуха –4…–6°C.
В Уссурийске утром возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет умеренным до сильного, температура –2…–4°C.
В Находке преимущественно без осадков, облачность переменная. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха –2…–4°C.