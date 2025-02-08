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Posted 8 февраля, 02:53

Published 8 февраля, 02:53

Modified 8 февраля, 02:58

Updated 8 февраля, 02:58

Последние удары зимы: в Приморье ожидается снег и гололедица

Последние удары зимы: в Приморье ожидается снег и гололедица

8 февраля 2025, 02:53
Сюжет
Погода
В субботу, 8 февраля, погоду в Приморском крае будет определять тыловая часть циклона. В некоторых районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

Северо-западный ветер будет умеренным, а на побережье усилится до сильного. Температура воздуха составит от -1 до -10°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется, небо будет переменно облачным. Ожидается сильный северо-западный ветер, температура воздуха –4…–6°C.

В Уссурийске утром возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет умеренным до сильного, температура –2…–4°C.

В Находке преимущественно без осадков, облачность переменная. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха –2…–4°C.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Ветер#Уссурийск#Циклон#Снег#Гололедица#Температура
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