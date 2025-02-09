Потеплело? На прогулку: морозы в Приморском крае взяли временную передышку

Posted 8 февраля, 23:10
Published 8 февраля, 23:10
Modified 10 февраля, 04:12
Updated 10 февраля, 04:12
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморским краем — поле повышенного атмосферного давления. В целом в регионе обойдётся без осадков, хотя на дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Ветер будет умеренным, морозы слегка утихнут: днём до -10°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6…-8°C.
Можно и нужно пойти погулять! Пока снова февраль не надумал показать характер.