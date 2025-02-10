Морозный антициклон, жуткий снегопад и весеннее тепло: погода не балует Приморье

Сегодня и завтра в Приморье будет властвовать антициклон. В среду, 12 февраля, наведается циклон. Затем два дня «отголоски» фронтов дадут о себе знать. Оттепель сменится метелью и сильным ветром. А к выходным ситуация вновь наладится, подчеркнул метеоблогер.